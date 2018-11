ANII TINEREŢII MELE! La Anenii Noi a avut loc un festival dedicat vârstnicilor

Artiştii spun că, după ce au muncit o viaţa întreagă, acum au timp să meargă la repetiţii şi să cânte melodiile pe care le-au învăţat de la străbuni.Mihai Deliu, fost profesor de matematică, are 78 de ani."Mai conversăm, petrecem vremea mai frumos, mai vesel. Poate cu timpul, vor veni şi mai mulţi, ca să păstrăm tradiţiile noastre populare, lucrurile acestea bătrâneşti, frumoase, care mai sunt", a declarat Mihai Deliu, membru al ansamblului "Craii"."Petrecem timpul liber mai frumos, să vadă lumea. Noi nu numai cântăm, dar noi şi colindăm, şi urături spunem, ne ducem prin sat.""Suntem formaţi din doi bunei şi nouă bunicuţe şi primi plăcere de la ceea ce facem.""Sunt pasionată de cântec încă din şcoală, de mic copil. Ne-a plăcut şi acum, la vârsta asta, am reuşit şi noi să facem o bucăţică de ansamblu.""Suntem foarte bucuroşi că nu uită de aceştia mai în vârstă, suntem bunei, şi ne dă speranţă de viaţă.""Toţi cei care au fost invitaţi la acest festival au venit cu mare drag, să îşi aline dorul.""Le apreciez talentul, pentru că ei chiar sunt talentaţi şi am rămas frumos impresionată de multe colective, pentru că am mers în diferite raioane", a declarat Valentina Stratan,vicepreşedinte a PDM "Oamenii aceştia sunt nişte oameni înţelepţi, care ar putea să ofere lecţii tinerilor noştri", a menționat Alexandru Jizdan, ministrul Afacerilor Interne."Scopul este unul, de a scoate din anonimat pe scenele caselor de cultură tradiţiile, obiceiurile, ceea ce se făcea pe vremuri", a spus Nina Ţurcan, preşedintele Organizaţiei "Tezaurul Naţiunii".