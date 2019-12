Angela Merkel va efectua o vizită istorică la lagărul de concentrare și de exterminare germano-nazist Auschwitz-Birkenau

foto simbol: Angela Merkel/express.co.uk

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua o vizită istorică la lagărul de concentrare și de exterminare germano-nazist Auschwitz-Birkenau. Va fi prima vizită a Angelei Merkel la Memorial după cei 14 ani în funcție și a treia vizită a unui șef de guvern. Cancelarul german va fi însoțită de premierul polonez Mateusz Morawiecki.



Vizita va marca a 10-a aniversare a Fundației Auschwitz-Birkenau, înființată în 2009 pentru a avea grijă de Memorial, adică zona fostului lagăr de concentrare și exterminare germano-nazist, în prezent aflat în gestiunea Muzeului de Stat Auschwitz-Birkenau din Oswiecim.



Lagărul de concentrare german Auschwitz înființat în 1940 a fost destinat prizonierilor politici polonezi. De-a lungul timpului, împreună cu Auschwitz II - Birkenau, care a fost construit mai târziu și pus în funcțiune, lagărul a devenit unul dintre principalele locuri de exterminare a evreilor europeni și un simbol al Holocaustului. În interiorul lagărului de concentrare și al morții de la Auschwitz-Birkenau, germanii au ucis aproximativ un milion de evrei. Cele mai mari grupuri de victime au inclus, de asemenea, polonezi, sinti și romi, precum și prizonieri de război sovietici.



La cererea Poloniei, în cadrul celei de-a 31-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO din 27 iunie 2007, a fost adoptată schimbarea numelui oficial internațional pentru rămășițele lagărului de concentrare din Auschwitz în „Auschwitz-Birkenau. Lagărul germano-nazist de concentrare și exterminare (1940-1945).” Solicitarea Poloniei a fost determinată de distorsiunile presei străine care sugerau sau numeau direct fostele lagăre germano-naziste „Lagăre poloneze ale morții”. Decizia UNESCO a fost precedată de consultări ample și de o campanie diplomatică activă a Poloniei.



În octombrie 2013, la fel grație eforturilor diplomației poloneze Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului a adoptat o definiție funcțională a „distorsiunii și negării Holocaustului”, conform căreia folosirea sintagmei „lagăre poloneze” ar însemna una dintre formele de distorsiune. Pe de altă parte, la 29 iunie 2017, Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA) a solicitat să se înceteze utilizarea codurilor de memorie defecte precum „lagăre poloneze” sau „lagăre poloneze ale morții” în publicații și discursuri publice despre exterminarea poporului evreu de către naziștii germani pe teritoriile poloneze ocupate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Poziția IHRA are ca scop combaterea distorsiunii Holocaustului și estompării responsabilității Germaniei naziste pentru crimele împotriva umanității.



Polonia acordă o mare importanță comemorării ample a siturilor memoriale și a muzeelor din cadrul fostelor lagăre de concentrare și exterminare germano-naziste. În fiecare an, în acest scop Polonia cheltuiește peste 16 milioane Euro sub diferite forme. Acționând prin intermediul instituțiilor precum Fundația Auschwitz-Birkenau, țara noastră este unul dintre custozii memoriei a milioane de evrei uciși în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

