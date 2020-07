Angel Agache, ACUZAŢII DURE la adresa PDM. Deputatul spune că i s-au propus sume mari de bani pentru a reveni în Partidul Democrat

Acuzaţii dure la adresa Partidului Democrat din Moldova. Fostul lor coleg, deputatul Angel Agache, care a aderat recent la grupul parlamentar PRO MOLDOVA, a ţinut aseară un discurs în plenul Parlamentului în care a dezvăluit că i s-au propus sume mari de bani pentru a reveni în PDM. Mai mult, Agache l-a acuzat pe liderul PDM, Pavel Filip, că ar aduna bani din mai multe surse, inclusiv din chiria centrelor Agenţiei Servicii Publice, iar membrii partidului ar primi salarii în plic de până la cinci mii de dolari. Nici Filip, nici alţi democraţi vizaţi de Agache nu au venit cu o reacţie.

Anghel Agache a răbufnit ieri în fața foștilor colegi democrați și a criticat aspru prestația actualei conduceri a PDM. Agache i-a taxat pentru coaliția creată cu PSRM și a declarat că, atunci când a fost negociat acordul de alianță, s-a ținut cont de funcții, nu de interesul țării.



"Ați negociat numai funcții și nici măcar nu le-ați consultat cu partidul. Dacă curățarea înseamnă transformarea membrilor în prezențe mute, atunci aproape că v-a reușit. Dle Filip, sunteţi cel care şi-a împins rudele şi prietenii în funcţii guvernamentale sub pretextul, Doamne, iartă-mă, păstrării cursului de integrare europeană?", a menţionat Anghel Agache, deputat grupul parlamentar PRO MOLDOVA.



Potrivit lui Agache, membrii PDM primesc salarii grase.



"Ce altceva fac băieții buni? Ei rămân la putere. Nu cu orice preț. Doar cu unul bun. Între 3500 - 5000 de dolari pe lună, garantați de alți băieți buni de peste drum. De la Revelion încoace, am tot văzut plicuri distribuite lunar din "culioace" prinse cu lenta "Sfântului Gheorghe", a declarat Agache.



Deputatul a mai declarat că președintele PDM ar primi bani din diferite surse: "Băieții onești culeg roadele muncii din interesul poporului. Fostul premier Filip, actualul președinte nominal al Partidului Democrat adună bani din chiria centrelor multifuncționale ale ASP și aceasta ar fi suficient, dar din fericire pentru el, banii curg din multe surse".



Nici deputatul PDM, Alexandrui Jizdan, nu a scăpat de săgeţile parlamentarului Agache.



"Domnul Jizdan, care toată viața a lucrat în funcții publice, ar putea să ne spună câte contracte de exclusivitate pentru aprovizionarea cu combustibil sunt încheiate în prezent cu Ministerul Apărării?", a spus Anghel Agache.



Deputatul PRO MOLDOVA afirmă că a decis să face aceste declarații deoarece este ademenit de democraţi cu sume mari de bani pentru a reveni în PDM.



"Am tăcut pentru că prostia, de regulă, trece ca răceala, dar avem treabă cu o formă mutantă de prostie extrem de contagioasă. Când am încercat să fiu curtat de fruntașii actualei guvernări pentru a le consolida majoritatea, am crezut că este o glumă! Dar am greșit. Voi înțelegeți măcar cât de periculoasă este această abordare financiară a politicii?", a întrebat Agache.

I-am sunat pe deputaţii democraţi vizaţi de Angel Agache, inclusiv pe preşedintele formaţiunii Pavel Filip pentru a le oferi dreptul la replică, dar niciunul nu ne-a răspuns la telefon. Aşteptăm un răspuns şi la solicitarea oficială pe care am expediat-o în adresa Serviciului de presă al PDM. Ieri însă Pavel Filip, în cadrul unei emisiuni televizate la N4, a comentat subiectul plecărilor din PDM şi a respins acuzația precum că ar încerca să-i ademenească înapoi pe foștii democrați care au aderat la PRO MOLDOVA.



"Eu nu am vorbit nici cu un coleg care a plecat în grupul Candu. Nu știu dacă altcineva a vorbit. Nu m-a informat nimeni. Este de râsul găinilor. Noi nu avem argumente de un milion de dolari ca să-i convingem să revină înapoi", a punctat Pavel Filip.