Angajatorii ar putea fi obligaţi să-şi informeze periodic salariaţii despre lefurile medii oferite pentru fiecare funcţie, prevede o iniţiativă legislativă a deputatului PAS Doina Gherman."Acest proiect de lege are drept scop completarea şi modificarea unor acte normative pentru asigurarea transparenţei salariale între femei şi bărbaţi şi aplicarea principiului de plată egală pentru muncă egală între femei şi bărbaţi.", a declarat Marcel Spatari, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale.Proiectul, care a primit aviz pozitiv în Guvern, reglementează doar sectorul bugetar. Legislaţia stabilește condiții de salarizare la nivel de funcții, fără a face diferențiere de gen. Totuşi, aceeaşi lege prevede că salarii sunt confidenţiale. Proiectul avizat de Guvern stabileşte ca angajatorii să fie obligaţi să informeze cel puţin o dată la 2 ani despre salariile medii oferite pentru fiecare funcţie în parte, pentru femei şi pentru bărbaţi.Deşi pentru unii interlocutori cu care am stat de vorbă subiectul este abstract, majoritatea susţin că salariile ar trebui să reflecte efortul depus."Ce profesie ai, egal, aşa cam, bărbaţii primesc ca şi femeile, dar sunt profesii diferite, poate altă profesie şi bărbatul primeşte mai mult decât femeia.""Da, ar fi bine. Să cunoască care este salariu mediu întreaga lume.""Nu ştiu dacă este discriminare, fiecare după serviciu lui cred că primeşte.""De ce aş avea nevoie de o astfel de informaţie. Important eu am un salariu şi cred că angajatorul ştie mai bine ce are de făcut."Sociologul Andrei Dumbrăveanu este de părere că mulţi angajatori oferă salarii nu în funcţie de productivitate, ci după criterii care nu au legătură cu profesionalismul şi competenţa.''Femeile sunt de unii angajatori considerate mai puţin productive decât bărbaţii. Pentru unul şi acelaşi lucru făcut de bărbaţi şi femei era o discriminare. Salariu nu se plăteşte în funcţie de gen, dar de productivitatea şi calitatea muncii. Dacă femeia face acelaşi lucru calitativ şi productiv ca şi bărbatul, trebuie să fie achitat indiscutabil la fel ca şi bărbatul.'', a declarat Andrei Dumbrăveanu, sociolog.Pentru a intra în vigoare, legea trebuie aprobată de Parlament.