Angajaţii unei pizzerii au blocat un jaf armat. Au trăit şocul vieţii când au văzut cine era agresorul

Fostul manager al unei pizzerii din Massachusetts este acuzat că a încercat să jefuiască locul de muncă anterior, potrivit CNN.

Camerele de supraveghere îl arată pe bărbatul înarmat sărind asupra casierului și punându-i pistolul la cap. Îi cere angajatului să îi dea banii, însă omul a opus rezistență și, ajutat de colegi, l-au pus la pământ pe agresor.

Peste câteva minute, când a sosit poliția, toată lumea din magazin a avut un șoc: sub cagulă l-au recunoscut pe fostul lor director.

"Am înghețat când l-am văzut. Nu am avut timp să mă gândesc la un plan sau la ceva asemănător, ci doar am reacționat", a declarat angajatul pizzeriei Trevor Kosla.

Suspectul a încercat o metodă de a scăpa din arest, a declarat că a vrut să le facă o glumă foștilor subalterni. Dar nimeni nu a râs. Nici poliția, nici judecătorii.