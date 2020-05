Angajaţii şi proprietarii saloanelor de înfrumuseţare din Capitală cer Ministerului Sănătăţii să li se permită să lucreze

Mai mulţi angajaţi şi proprietari ai salonelor de înfrumuseţare din Capitală au expediat o petiţie ministerului Sănătăţii prin care solicită să li se permită să lucreze. Ei sunt indignaţi că autorităţile au permis doar deschiderea frizeriilor din 16 mai.

Angajaţii, care spun că au rămas fără nicio sursă de venit, au înregistrat un mesaj video pe care l-au postat pe facebook:



"- În numele tuturor angajaţilor din sfera beauty mă adresez autorităţilor cu rugămintea de a ne acorda atenţie.

- Eu sunt specialist în machiajul permanent de sprâncene şi vreau să lucrez!

- Eu sunt specialist în epilare şi vreau să lucrez oficial!

- Eu sunt specialist în manichiură şi pedichiură, vreau să lucrez!"



Proprietarii saloanelor de înfrumuseţare susţin că pierderile sunt de sute de euro şi că riscă să dea faliment.



"Am pregătit deja totul în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătăţii, am văzut cum se face şi în alte ţări. Avem ecrane de protecţie, halate de unică folosinţă, uniformă specială pe care o vom schimba de două ori pe zi, mănuşi, măşti. Avem deja şi lămpi antibacteriene, putem aerisi încăperea des", a menționat Ecaterina Poimtseva, proprietar salon.



"Salonul meu este foarte mare, încăperea este luată în chirie, au ieşit la muncă doar frizerii, însă chiria trebuie plătită integral. Cred că dacă au dat voie la frizeri, puteau permite şi altor specialişti. În jur de 13 angajaţi avem, au ieşit la muncă doar patru, vă daţi seama că la aşa grafic nu vom putea acoperi cheltuielile", a spus Olga Lollo, , proprietar salon.



"Încercăm să căutăm paşnic soluţii pentru a ieşi din situaţia problematică în care ne aflăm. Nu vrem să ne certăm, nu vrem să dăm ultimatumuri cuiva, dar nu avem alte soluţii, vrem ca autorităţile să discute cu noi", a precizat Ella Catricci, proprietar salon.



Am încercat să aflăm dacă adresarea a fost primită la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, însă am fost rugaţi să trimitem o solicitare oficială. Şeful Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, susţine că, deocamdată, este periculos ca saloanele să-şi reia integral activitatea.



"Procedura de tunsoare, ca să fiu explicit, contactul este unul cu risc mai diminuat, decât contactul la manichiură, unde specialistul stă la o distanţă de 30 centimetri. Dacă o să luăm în calcul doar partea economică, fără să privim în perspectivă riscul pentru sănătate publică... mă tem că capacităţile spitalelor nu o să reziste", a declarat șeful ANSP.