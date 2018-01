Angajaţii Primăriei, ATENŢIONAŢI de Silvia Radu: Cine nu îşi va executa bine munca va trebui să plece

Silvia Radu a atenţionat din nou angajaţii primăriei. La prima şedinţă din acest an, primarul interimar al Capitalei le-a cerut acestora să lucreze mai mult şi mai eficient. În caz contrar, vor trebui să îşi dea demisia, iar locul lor să fie luat de alţii care vor avea o atitudine mai serioasă.



"Munca pe care o faceţi să o faceţi în echipă, astfel încât să nu avem situaţii în care scrisorile sunt ca o minge de fotbal care merge dintr-o direcţie în alta. Şi nimeni nu ştie cine este persoana responsabilă de o anumită problemă a locuitorilor Chişinăului. Cine nu îşi va executa bine munca sa va trebui să plece", a declarat Silvia Radu.



De asemenea, Silvia Radu le-a cerut angajaţilor să se debaraseze de prostul obicei de a întârzia la serviciu: "Vreau să vă atenţionez că ziua de muncă începe la ora 08:00 la primăria municipiului Chişinău, şi nicidecum la ora 10:00 sau la 11:00".



Primarul interimar al Capitalei a sugerat tuturor direcţiilor să îşi stabilească priorităţile pentru acest an, astfel încât să rezolve cât mai multe probleme acumulate de-a lungul anilor.



"Ştiţi că am fost la pasajul de la Mall şi am văzut ce înseamnă să nu faci nimic mai mult de 20 sau 30 de ani la un singur loc. Să laşi să-ţi cadă casa în cap. Cred că astfel de situaţii trebuiesc evitate", a precizat primarul interimar al Capitalei.



Anterior, pentru un management defectuos Şeful Direcției generale transport public și căi de comunicație, Oleg Poiată și șeful interimar al Direcției educație, tineret și sport, Alexandru Fleaș, au fost demişi din funcţie.