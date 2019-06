Angajaţii Poştei Moldovei cer Maiei Sandu să înceteze presiunile asupra conducerii instituţiei: Îmi pare rău că se aduc acuzaţii

Foto: facebook.com

Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" solicită Guvernului condus de Maia Sandu să înceteze presiunile asupra conducerii instituţiei, care se răsfrâng şi asupra celor peste 5.000 de angajaţi. Oamenii spun că sunt afectaţi şi de acuzaţiile nefondate, făcute prin intermediul unor instituţii media, potrivit cărora Poşta Moldovei este implicată în scheme de corupţie.



La sfârşitul săptămânii trecute, premierul Maia Sandu i-a cerut directorului "Poşta Moldovei", Sergiu Nastas, să demisioneze. Prim-ministrul şi-a argumentat solicitarea prin faptul că instituţia se face vinovată că ziarele mai multor publicaţii nu au ajuns în chioşcuri şi că întreprinderea ar cheltui nejustificat banii publici. Angajaţii sar în apărarea conducerii instituţiei.



"Aproape în toate secţiile oficiului poşta a fost făcută reparaţie. Se implementează noi tehnologii. Se iniţiază noi proiecte. Condiţii moderne de lucru pentru angajaţi. Totul se bazează pe încredere. Mărire de salariu, primeam premii de patru ori pe an. Ceea ce anterior nu a fost niciodată", a menţionat Ludmila Goroşco, directoarea oficiului Poştal din Ceadîr-Lunga.



Angajaţii Poştei sunt indignaţi şi de învinuirile aduse de fostul angajat Moldatsa, Sorin Stati, la un post privat de televiziune, în care acesta acuza instituţia că ar face contrabandă cu anabolizante și țigări.



"Îmi pare rău că se aduc aceste acuzaţii. De când activez nu am avut cazuri să expediem ceea ce nu ni se permite. Noi, subalternii nu simţim ca domnul director general să nu-şi îndeplinească obligaţiunile", a precizat Ana Starciuc, şefa oficiului poştal 2.000, Chişinău.



Şi Vasile Guţu, directorul oficiului central Bălţi, care are în gestiune aproximativ 100 de oficii poştale nu-şi poate explica de ce interesele oamenilor sunt mai prejos decât interesele politice şi fotoliile râvnite.



"Schimbarea Domnului, bucuria nebunilor. Eu îmi dau seama că se începe lupta pentru nişte fotolii. În această luptă se lasă în umbră interesele oamenilor, interesele angajaţilor, interesele celor care până acum şi de-acum mai departe trebuie să muncească", a declarat Vasile Guţu director oficiu Poştal, Bălţi.



Poştaşii spun că Maia Sandu urmăreşte doar răfuieli politice, şi îi cer să continue proiectele începute de fosta guvernare, care au permis majorarea de două ori a salariilor angajaţilor şi crearea condiţiilor decente de muncă.



"Tot ce a fost început să fie continuat. Ei mergeau spre bine, acţiunile lor erau îndreptate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor. Numai cel orb poate să nu vadă aceste lucruri şi cel surd să nu le audă", a subliniat Ludmila Goroşco, directoarea oficiului Poştal din Ceadîr-Lunga



Conducerea Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei" a emis un comunicat de presă prin care a respins toate acuzaţiile aduse în ultima perioadă la adresa instituţiei, pe care le consideră drept speculaţii şi au cerut dezminţiri oficiale.