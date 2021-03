Angajaţii "Poşta Moldovei" de la Bălţi au anunţat grevă din cauza salariilor mici. Asta după ce conducerea întreprinderii a aprobat modificarea programului de activitate, pentru a combate răspândirea noului tip de coronavirus. Astfel, unii angajaţi vor munci doar patru zile pe săptămână.



Angajaţii spun că au nu doar salarii mici, dar li s-a dublat şi volumul de muncă:



"Nu că ne-a ajuns cuţitul la os, dar la gât ne-a ajuns deja. Fiecare are copii, are nepoţi. Acesta este un dezastru. Mă revolt şi spun la toată lumea, ieşiţi la grevă".



"Noi avem un salariu de două-trei mii de lei. Cu ce rămân sărmanii oameni?".



Directorul filialei Bălţi a Poştei Moldovei, Vasile Guţu, susţine că nu ştie de ce administraţia centrală a a aprobat noul program. Ba mai mult, Guţu spune că de când Vitalie Zaharia a fost numit şef al întreprinderii, aceasta a înregistrat pierderi.



"Aceştia oameni, care anul trecut în această lună, martie, poştaşii umblau cu carabinierii şi duceau pensia. Acum ne dau măşti de unică folosinţă odată în săptămână. Cum poţi tu să iai o poştă cu un profit de 40 de milioane şi într-un an s-o aduci la pierderi de 40 milioane de lei", a declarat Vasile Guțu.



De cealaltă parte, administraţia "Poştei Moldovei" respinge acuzaţiile, pe care le califică drept false şi denigratoare. Potrivit acesteia, procesele tehnologice au fost reorganizate pentru a îmbunătăți situația economico-financiară a întreprinderii. De asemenea, unele măsuri au fost luate în baza recomandărilor Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică.

Respectiv, ofiţerul de presă al Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", Alina Plângău, a declarat că noul regim de muncă este temporar şi că niciun angajat nu a fost concediat, dar nu ne-a putut spune cu cât au fost reduse salariile. Ea a precizat că angajaţii vor reveni la programul normal de muncă, de cinci zile pe săptămână, odată cu micşorarea numărului de cazurilor de COVID-19.