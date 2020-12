Angajaţii IGP, Moşi Crăciun pentru o zi. Poliţiştii au dus cadouri mai multor familii sărace din ţară

Angajaţii Inspectoratului General de Poliţie au fost în rolul lui Moş Crăciun pentru o zi. Aceştia au dus daruri: dulciuri şi produse alimentare, mai multor familii sărace din ţară, în cadrul caravanei tradiționale, care s-a desfăşurat în acest an cu genericul "Poliţia aduce Crăciunul". Cadourile au fost sfinţite de un sobor de preoţi, iar oamenii legii - binecuvântaţi pentru a ajunge cu bine la destinaţie.

Primul popas a fost făcut în oraşul Ialoveni, la o familie cu trei copii. Micuţii s-au bucurat de dulciuri, jucării, dar şi de un telefon mobil.

Mama copiilor, vădit emoţionată, a mulţumit poliţiştilor pentru că le-au trecut pragul.

"Foarte mult ajutor ne-au dat. Mulţumim frumos.", a spus mama a trei copii, Viorica Jardan.

Ulterior, poliţiştii au mers în satul Horeşti, pentru a-i bucura pe copiii ai căror mamă suferă de cancer.

"Am venit cu ceva daruri pentru copii. Mai ales că suntem şi în pragul sărbătorilor de iarnă."

Bianca are 11 ani şi spune că visul ei cel mare e ca mama să se facă sănătoasă.

"Sunt foarte recunoscătoare pentru toate darurile, pentru tot absolut. Copiii sunt foarte bucuroşi. Prind bine întotdeauna. Vă mulţumesc din suflet pentru toate lucrurile bune pe care le faceţi."

Poliţiştii şi-au propus să ajungă în acest an la 150 de familii din toată ţară.

"Am strâns mână de la mână. Le vom duce produse alimentare, haine, încălţăminte, surse financiare. Unde copiii şi-au dorit telefoane, am cumpărat telefoane, am cumpărat şi tablete, ceea ce şi-au dorit copiii.", a afirmat şeful IP Ialoveni, Valeriu Ţurcan.

"Toate gândurile noastre sunt îndreptate spre copii şi familiile mai triste ca noi. Cei care nu-şi pot permite o masă de Crăciun, copilașii nu trebuie să simtă lipsurile şi greutăţile măcar în această perioadă.", a comunicat şeful IGP, Sergiu Paiu.

Poliţia Naţională organizează această campanie socială pentru al patrulea an consecutiv.