Angajații „Fulger” au avut de înfruntat cele mai dificile probe pentru a-și demonstra capacitățile profesionale și rezistența fizică

Zi de foc pentru poliţiştii de la Brigada cu Destinaţie Specială „Fulger”. 31 de angajaţi au încercat să câştige cu mari eforturi şi sacrificii mult râvnita beretă neagră, un simbol al bărbăției, curajului şi eroismului. La competiţie au participat şi şase poliţişti din forţele speciale ale Inspectoratului de Poliţie a judeţului Iaşi. În acest an, numărul probelor s-a majorat, astfel până la final au reuşit să obţină bereta neagră doar 18 persoane.

Competiţia bereta neagră din acest an a cuprins în total 11 probe.

„Unu jos, doi sus. Mai repede strângem rândurile. AAAA ... Nu se aude. Pentru Fulger, pentru Fulger”.



Una dintre cele mai importante probe a fost tragerea la ţintă din pistol de la o distanţă de zece metri. Concurenţii au avut câte trei cartuşe. Două dintre ele trebuiau numaidecât să atingă ţinta, în caz contrar, pretendentul la bereta neagră era descalificat.

Rezultatele tragerilor au fost verificate minuţios de instructori.



„- Numărul? - 24. Etapa următoare te duci. Numărul? - 16. - Ai trecut”.



Au urmat alte două probe de foc. Concurenţii au trebuit să reziste timp de un minut şi 30 de secunde într-o cameră cu gaze, iar ulterior să urce pe un deal abrupt cu înălţimea de 40 de metri.



„Masca a dat puţin drumul şi a trebuit să îmi ţin respiraţia, altfel, nu era să mă abţin. Aşteptăm etapa următoare. Cu Doamne ajută înainte”.



Traseul plin de obstacole i-a sleit de puteri şi pe poliţiştii din România.



„- Competiţia este la nivelul aşteptărilor. Nu cred că o să o termin toată, este foarte, foarte greu. - Сare a fost cea mai grea probă până acum?- Urcarea în pantă, plus echipamentul şi casca foarte grea, îţi consumă tot oxigenul, pur şi simplu nu mai poţi să respiri”.



„- Greu, foarte greu. Care a fost cea mai dificilă probă? - Dealul, foarte abrupt, greu. - Mai rezistaţi? - Rezistăm până la urmă”.



După şase probe, din cei 37 de concurenţi înscrişi la start, au rămas doar 20.



„- Câţi sunt acum? - 21, iată deja 20. Cele mai multe persoane au căzut la trageri. - De ce este cel mai greu?- Efortul fizic prea mare şi mâinile deja s-au bătut. Trebuie să ţii arma cât mai bine în mână”.



Unii participanţi au avut nevoie de ajutor pentru a reveni pe picioare.



„Anul acesta a fost mai greu ca în ceilalţi ani. Particip a doua oară. Arma mea? Au luat-o”.



După jumătate de competiţie, atunci când poliţiştii erau sleiți de puteri, aceştia au avut de înfruntat o nouă probă de foc. Traversarea unei funii deasupra râului Bîc.



„Un metru, hai, hai. Bravo, bravo”.



Şi dacă unii au primit aplauze, alţii au cedat la câţiva metri de mal.



„A fost o căzătură bună. Nu e nimic grav, noi cu asta ne ocupăm. Merg mai departe cu siguranţă”.



„Nu am ajuns aici ca să cedăm, o să facem tot posibilul să ajungem la final. Toate probele au părticică când îţi pare că deja nu mai ai putere, nu mai poţi, vrei să cedezi, dar nu o să cedăm”.



În acest an, regulamentul competiţiei a fost modificat, astfel au fost incluse probe noi care au dat mari bătăi de cap participanţilor. Totodată, cei care vor să obţină bereta neagră, trebuie să respecte unele condiţii stricte.



„În primul rând trebuie să aibă minim un an de activitate în brigadă, trebuie să aibă toate testele până la moment cu calificativul foarte bine, să nu aibă încălcări de disciplină şi deja în afară de pregătirea fizică este şi pregătirea psihologică”.



La eveniment a participat şi conducerea Inspectoratului General de Poliţie.



„Acest test nu este atât de simplu pentru a-l susţine, pentru asta este nevoie de o pregătire mult mai bună şi o pregătire continuă. În situaţia în care nu doreşti cel puţin de a tinde şi de a obţine această beretă neagră, înseamnă că nu prea ai suficientă pregătire şi nu prea poţi face faţă acestui serviciu”, a relatat Viorel Cernăuţeanu, şeful Inspectoratului General de Poliţie.



Până la final, din cele 37 de persoane înscrise la concurs, 18 au reuşit să câştige bereta neagră. Competiţia se desfăşoară din anul 2010. Bereta Neagră este semnul distinctiv al subdiviziunilor cu destinaţie specială, având scopul să sporească nivelul de pregătire fizică şi de luptă a efectivului, cultivarea spiritului de patriotism, devotament şi profesionalism. Cei care nu au reuşit să obţină bereta neagră în acest an, vor putea participa şi anul viitor.