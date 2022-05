Angajații de la CFM și-au primit salariile restante. Suma totală a lefurilor achitate depăşeşte 2 milioane de lei

Calea Ferată nu mai are restanţe salariale. 31 mai este ziua în care a fost transferată ultima tranşă pentru remunerarea muncitorilor care nu şi-au primit lefurilor pentru lunile precedente. Suma totală a salariilor achitate depăşeşte două milioane de lei. Astfel, CFM nu va mai avea datorii faţă de feroviari. Mai mult chiar, în curând muncitorilor li se vor majora lefurile cu aproape 70%, a anunţat şeful Căii Ferate, Oleg Tofilat. El spune că întreprinderea înregistrează, în ultima perioadă, venituri de aproape patru ori mai mari decât anul trecut.



Calea Ferată a Moldovei nu mai este în pragul falimentului. În luna mai, veniturile CFM din transportul de mărfuri au ajuns la 120 de milioane de lei, comparativ cu 35 de milioane din mai 2021. Jumătate din venituri a fost obţinută din asigurarea tranzitului de mărfuri, un sfert - din export, iar 10 la sută - din import. Astfel, compania a reuşit să achite în ultimele luni toate salariile restante, în 31 mai fiind ultima tranşă.



"Este meritul la tot colectivul feroviar, care a prins încredere în forţele proprii şi ne-am apucat de lucru. Au crescut substanţial încasările, am ţinut costurile sub control. Cota noastră de piaţă este mult mai mare, noi transportăm mult mai mult decât o făceam un an în urmă. Transportăm de patru ori mai mult decât în luna mai anul trecut", a spus Oleg Tofilat, director Calea Ferată a Moldovei.



Veştile bune nu se opresc aici. Din 1 iulie, feroviarii vor primi salarii mai mari cu aproape 70 de procente.



"Acum noi avem un salariu mediu de 4100 şi vom ajunge aproape de 7000. Asta e doar începutul, pentru că va urma un proces de reformă feroviară şi de optimizare, vom mai elibera resurse şi vom deveni şi mai eficienţi şi asta ne va permite să creştem salariile şi mai mult. De la 7000 să ajungem la 10-11 mii la anul şi aproximativ la 15-16 mii spre 2025-2026", a declarat Oleg Tofilat, director Calea Ferată a Moldovei.



Pe viitor CFM vrea să majoreze cotele de export şi să transporte şi containere.



"Noi transportăm pe export în primul rând cereale, grâu şi porumb. Pe import, transportăm multe metale şi combustibil. Pe tranzit din Ucraina spre România transportăm minereu de fier, iar mai nou, de când s-a început războiul, noi transportăm în primul rând cereale, oleaginoase, uleiuri şi combustibil", a spus Oleg Tofilat, director Calea Ferată a Moldovei.

Din iunie trecut până acum, parcul de vagoane de la CFM a crescut cu aproape 30 la sută, în mara parte datorită reparațiilor capitale.

Acum un an, CFM avea restanţe salariale faţă de angajaţi pentru cinci luni, în sumă totală de 145 de milioane de lei. Feroviarii au organizat atunci proteste în câteva raioane, inclusiv în centrul Chişinăului. În prezent, 6 000 de angajaţi lucrează la Căile Ferate ale Moldovei.