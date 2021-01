Angajaţii "Căii Ferate a Moldovei" de la staţia Ocniţa au ieşit la protest. Oamenii se plâng că nu şi-au primit salariile de câteva luni

Oamenii au ajuns în culmea disperării: nu mai au bani nici de pâine, nici la pâine."Acasă, în afară de cartofi nu mai avem nimic, nici pâine nu avem. De Revelion, copilul meu mi-a spus că a strâns nişte bani să cumpărăm un tort, să avem pe masă tort.""Mie mi-au deconectat lumina, mi-au deconectat gazul, pentru că nu am plătit. Am credit, anul trecut l-am luat, pentru că nu am ştiut că o să ajungem în situaţia asta. Mă sună de la bancă, cresc procentele. Spuneţi, vă rog, ce să fac eu?""Eu mă gândesc cu ce să-mi hrănesc copiii. Mi-e frică pentru ei, să nu se îmbolnăvească, pentru că nu am bani de medicamente. În aceste luni suntem întreţinuţi de părinţii noştri care sunt pensionari.""Mi-e ruşine că oamenii protestează pentru a-şi cere salariile mizere. În locul autorităţilor mi-ar fi ruşine să-i privesc în ochi pe aceşti oameni care nu şi-au primit salariile de două, trei luni.""- Suntem nevoiţi să facem grevă. - Vom veni la muncă, dar nu vom lucra. - Oamenii trebuie să-şi achite serviciile comunale.""- Toate întrebările să le puneţi conducerii, pentru că eu nu am dreptul şi nu vă pot răspunde la nicio întrebare. - Aţi fost astăzi la protest? - Din păcate, eu sunt legat de serviciu şi am foarte mult de lucru. Nu pot să-mi permit să pierd timpul.", a spus inginerul Staţiei Ocniţa, Andrei Vidaico.Şeful interimar al întreprinderii "Calea Ferată a Moldovei", Adrian Onceanu, a refuzat să ne ofere un interviu din lipsă de timp. El ne-a spus la telefon că muncitorii au primit în decembrie salariile pentru octombrie. Onceanu susţine că întreprinderea a avut pierderi din cauza pandemiei, iar pentru achitarea salariilor restante e nevoie de 70 de milioane de lei. Situaţia a fost adusă la cunoştinţa Guvernului şi Parlamentului, dar deocamdată compania nu a primit niciun răspuns. Anterior, şi angajaţii staţiilor de la Căuşeni şi Basarabeasca au ieşit la grevă şi au anunţat că vor veni la muncă doar după ce îşi vor primi salariile.