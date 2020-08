Angajaţii Brigăzii ”Fulger” îndeamnă oamenii să doneze plasmă

14 angajaţi ai Brigăzii de poliție cu destinație specială ”Fulger” au donat plasmă într-o singură zi, după ce s-au vindecat de COVID-19. Ei îi îndeamnă şi pe alţii să le urmeze exemplul.

"Nu am avut mari complicaţii, doar că mirosul şi gustul mi-au dispărut parţial. Alte schimbări nu am simţit. Noi toţi ar trebui să urmăm acest exemplu şi să donăm sânge indiferent dacă am fost bolnavi de COVID, pentru a oferi un ajutor.", a spus membrul Brigăzii "Fulger", Dorin.

"Mi-a spus medicul că cei care îşi doresc pot să doneze plasmă şi am hotărât să o fac pentru cei care au nevoie, cei care trebuie să se trateze. Sunt oameni care au făcut o formă mai gravă printre colegii mei, printre civili.", a menționat membrul Brigăzii "Fulger", Marcel.

"Eu şi colegii mei am acceptat din start şi o să mai facem asta repetat. Cu părere de rău, trăim într-o societate în care oamenii se uită indiferent la situaţia în care ne aflăm acum cu toţii, întreaga ţară, dar să sperăm că o să fie mai bine şi o să trecem cu brio peste asta.", a afirmat membrul Brigăzii "Fulger", Ion.

Până acum, la Brigada de poliţie cu destinaţie specială "Fulger" au fost înregistrate 61 de cazuri de COVID-19, iar 13 angajaţi încă se tratează.

"După ce am mers la Soroca au apărut primele cazuri. Tot detaşamentul din care au fost cei infectaţi a fost izolat, s-au luat toate măsurile din start. Alt val a început după ce angajaţii noştri au început a patrula împreună cu Direcţia de Poliţie a municipiului Chişinău. Este inevitabil contactul angajaţilor noştri cu cetăţenii.", a comunicat comandantul Brigăzii "Fulger", Cazimir Trocin.

Plasma celor care s-au vindecat de COVID-19 e folosită la tratarea pacienţilor care au o formă gravă a bolii. Pot dona doar bărbaţii care au avut o formă uşoară şi care au format anticorpi.

"Avem nevoie de toate grupele sangvine. La moment, se observă o solicitare intensă a grupelor A2 şi primul grup sangvin, ceva mai puţin grupele a treia şi a patra. Dar după cum se cunoaşte, grupele a treia şi a patra sunt şi în populaţie într-un raport cu mult mai mic decât grupul zero şi grupul A.", a informat directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari.

Până acum, la Centrul Naţional de Transfuzie au donat plasmă 580 din cei aproape 23 de mii de pacienţi vindecaţi. Instituţia are nevoie de suplimentarea stocurilor, în condiţiile în care numărul de îmbolnăviri cu noul coronavirus este în creştere.

Centrul Naţional de Transfuzie va fi deschis în zilele de 28, 29 şi 30 august, zile libere pentru bugetari. Cei care vor să doneze plasmă trebuie să meargă la Centru cu fişa medicală care să conţină testul anterior pozitiv şi cel negativ la COVID, dovadă că persoana a suferit de această maladie şi s-a vindecat.