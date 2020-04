Angajaţii Asistenţei Medicale Urgente din sectorul Râşcani al Capitalei, în carantină pentru două săptămâni

"Începând de astăzi, am mărit numărul de echipe la substaţiunile corespunzătoare şi la Ciocana, şi la substaţiunea Centru şi am adus numărul de echipe, într-acelaşi număr, care a fost până la sistarea lucrului substaţiunii Râşcani", a comunicat şeful CNAMUP, Boris Golovin.Boris Golovin a precizat că primul caz de coronavirus de tip nou la această substaţie a fost înregistrat la sfârşitul lunii martie. E vorba de medicul Ecaterina Litvinschi de 79 de ani care a murit ulterior din cauza virusului. De atunci, situaţia epidemiologică din această filială este monitorizată, iar angajaţii sunt supuşi periodic testelor la COVID-19."Noi am făcut de două ori examinarea colaboratorilor noştri de la substaţia Râşcani", a spus şeful CNAMUP, Boris Golovin.886 de cadre medicale din ţara noastră au fost infectate cu noul coronavirus.