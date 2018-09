Angajații ambasadei și consulatului Republicii Moldova din Germania au primit AMENINȚĂRI CU MOARTEA. Serviciile speciale au evacuat sediile

Angajații Ambasadei din Berlin și Consulatului țării noastre au primit amenințări cu moartea din partea reprezentanților unei grupări islamiste, din care ar face parte și cei șapte cetățeni turci expulzați ieri de la din Moldova.

Potrivit reprezentanţilor ambasadei, aceştia îi ameninţă că le vor tăia capetele copiilor diplomaților moldoveni.

La solicitarea serviciilor speciale de la Berlin, Ambasada şi Consulatul Republicii Moldova din Germania au fost evacuate.

Potrivit unor surse, amenințările au venit și la ambasadele Moldovei din alte state.

"Era de aşteptat o astfel de reacţie agresivă faţă de cetăţenii Republicii Moldova. Este o răzbunare în cazul că sunt membrii unei organizaţii teroriste. Părea mea este că autorităţile Republicii Moldova, astăzi, ar trebui, în comun cu autorităţile din Germania, să stabilească cine concret stă în spatele acestor ameninţări. Eu intuiesc un lucru să nu fie aceasta o operaţiune bine gândită pentru a arăta că cetăţenii turci sunt apartenenţi la un grup islamist şi au fost evacuaţi legal. Trebuie să se ia măsuri pentru a nu avea de suferit cetăţenii noştri", a menţionat Valentin Dediu, fost director interimar al SIS.

"Dacă autoritățile Republicii Moldova s-au implicat în războiul purtat de președintele Erdogan au trebuit să țină cont de unele riscuri. La drept vorbind este o organizație care are structuri peste tot. Președintele Erdogan este la putere și vrea să-i anihileze pe toți cei care fac parte din rețeaua lui Gülen. Trebuia de ținut cont, în 2016 Bulgaria a expulzat acești reprezentanți și lucrurile au decurs mai liniștit. Eu persoanl cunosc pe unul singur din cei expulzați, pentru că am organizat o conferință. Mi s-a părut un om liniștit și tăcut, nu cunosc situația lor. Mi se pare că textul a fost dictat din altă parte, de altcineva. Este un fapt consumat și consider că pot cei de la Orizont să prostesteze, pentru că autoritățile turcești nu vor da înapoi. Este important ca personalul diplomatic din Moldova să nu aibă de pătimit. Turcii sunt foarte aprinși. Trebuie sporite măsurile de securitate, a precizat Victor Juc, vicedirectorul ICJP al Academiei de Ştiinţe.

PUBLIKA.MD aminteşte că şapte cetățeni străini, suspectați de legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări, au fost declaraţi indezirabili şi expulzaţi de pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, în prealabil, au fost făcute evaluări minuțioase, iar deciziile luate au avut ca scop asigurarea securității naţionale.

Citeşte şi: Candu a solicitat organizarea unor audieri parlamentare în cazul expulzării din țară a 7 cetățeni străini