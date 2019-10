Angajaţi ai Legislativului, traumaţi de poarta instalată la Parlament. Răspunsul ULUITOR a lui Adrian Albu la întrebarea de ce nu este scoasă

Poarta rotativă instalată la intrarea pe teritoriul Legislativului le dă bătai de cap angajaţilor Parlamentului. Mai multe persoane s-au ales cu traumatisme, însă aceasta deocamdată nu poate fi scoasă pe motiv că pentru instalarea ei s-au cheltuit bani. Este declaraţia făcută de secretarul General al Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Albu, care a vorbit, astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă despre optimizarea cheltuielilor instituției.

"Nu ştiu ce să spun despre necesitatea gardului. Eu am o problemă mare cu barele astea când trebuie să intru. Când intri pe această poartă, efectiv încape o persoană, dacă mai are o geantă sau o cameră mai că nu poţi intra. Am avut cazuri neplăcute când colegii de la secretariat s-au ales cu traume uşoare, au fost loviţi de această bară", a menţionat Adrian Albu.

Întrebat de ce nu scoate această poartă, răspunsul secretarului General al Parlamentului a fost următorul: "Da cum să le scot... Dacă le scoţi, apare întrebarea de ce s-au cheltuit bani şi acum le scoţi, cu toate că avem şi Regulamentul de securitate, care obligă securizarea unui anumit spaţiu. Poate între timp vom găsi soluţii. La moment chiar e o problemă".

