Anexele ilegale, adevărate bijuterii arhitecturale. Locatari îşi fac balcoane extinse, garajuri improvizate sau garduri din fier

În Chișinău continuă să înflorească anexele ilegale. Mai mulţi locatari îşi fac balcoane extinse, garajuri improvizate sau garduri rigide din fier. Astfel de "bijuterii arhitecturale" pot fi observate în fiecare sector al Capitalei. Între timp, autorităţile municipale spun că nu pot duce o evidenţă a acestor ilegalităţi.Pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica, un locatar și-a lărgit apartamentul. Bărbatul a construit o anexă cu ieșire direct în stradă, iar pe lângă ferestre și-a instalat o sculptură imensă. Exemplul său a fost urmat de doi vecini. Echipa noastră de filmare a încercat să discute cu proprietarul locuinței, însă nimeni nu a deschis ușa.Vecinii susțin că aceste anexe urâţesc imaginea blocului."E oleacă exagerat, oamenii merg pe drum şi se uită şi e tare straniu, lui i se permite, nouă nu, deşi fiecare îşi doreşte mai mult şi mai mult.""E un vecin cu doi copii, nu face zgomote, dar mi-ar plăcea şi mie să am o porţiune de grădină, să pot ieşi cu copii, îngrădită să fie. Noi însă nu avem parte de aşa ceva, asemeni lui."Iar pe strada Gheorghe Asachi din cartierul Telecentru, locatarii unui bloc şi-au instalat garaje, și-au ridicat garduri din metal sau au instalat fântâni decorative. Alţii sunt abia în proces de construcţie a noilor anexe.Vasile locuieşte în acest bloc, iar intrarea în apartamentul său poate fi uşor comparată cu a unui muzeu al satului."- Intrarea separată a fost dintotdeauna, aici mai mulţi au aşa intrări. - Aveţi acte, totul este legal? Văd că aveţi plante, legume aici, aţi instalat şi gard!- El poate să apară şi să dispară în orice moment.- Deci nu aveţi acte?- Formal nu avem acte, nimeni nici nu s-a plâns.”Aceeaşi situaţie se atestă şi în suburbiile Capitalei. În Durlești, locatarii unui bloc și-au construit bucătării, dormitoare sau terase de vară.Vecinii susţin că anexele afectează imaginea blocului, dar nu au de ales."Sunt construite ilegal, cel mai probabil, am înţeles că nimeni nu are documente, nimeni nu-şi bate capul, nici măcar preşedintele asociaţiei locativ-comunale."Şeful adjunct al Direcţiei municipale de Arhitectură, Igor Vrabie, susţine că Primăria nu duce o evidență a tuturor anexelor construite ilegal. Din 2017 şi până la sfârşitul anului trecut, în Capitală au fost întocmite în jur de o sută de procese verbale, însă doar 20 de proprietari au fost obligaţi să-şi demonteze anexele.