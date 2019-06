Andy Murray a revenit pe teren cu victorie după operaţia suferită la şold

Andy Murray a revenit pe terenul de tenis, după 157 de zile de la intervenţia chirurgicală suferită la şold în luna ianuarie. Tenismanul scoţianul a jucat în proba de dublu a turneului ATP de la Londra, unde a făcut pereche cu spaniolul Feliciano Lopez. Cei doi au reuşit să se califice în sferturile competiţiei din Marea Britanie, după ce s-au impus surprinzător cu 7-6, 6-3 în faţa principalilor favoriţi, duetul columbian format din Robert Farah şi Juan Sebastian Cabal.



"E minunat să revii pe teren fără să simţi durere şi să te bucuri de joc. Am făcut o partidă reuşită, ce s-a disputat într-o atmosferă foarte plăcută. Cel mai important lucru pentru mine este că sunt sănătos şi nu am dureri în şold", a spus Andy Murray, tenisman.



Fostul număr 1 mondial a mărturisit la începutul anului că se gândeşte la retragere din cauza durerilor insuportabile pe care le-a avut în ultimii doi ani. Acum, însă, Murray are din nou speranţe că va mai putea juca tenis o perioadă neterminată de timp.



"Sper că voi progresa în următoarele câteva luni şi, cine ştie, poate voi juca în proba de simplu. Acum am jucat tenis şi am profitat de acest moment", a zis Andy Murray, tenisman.



Andy Murray are 32 de ani şi a cucerit de-a lungul carierei 45 de titluri ATP.