Andrian Mardare, care a cucerit medalia de aur pentru Moldova la Universiada Mondială, a revenit acasă

Atletul Andrian Mardare, care a cucerit medalia de aur pentru Republica Moldova la Universiada Mondială, a revenit acasă. Sportivul de 24 de ani a fost întâmpinat la Aeroportul Internaţional Chişinău de rude, prieteni şi membrii federaţiei de profil.

La competiţiile de la Napoli, Mardare a triumfat în proba de aruncarea suliţei. El a înregistrat rezultatul de 82 de metri şi 40 de centimetri.



"A fost o competiţie destul de puternică. Au fost, practic, cei mai buni aruncători din lume. După calificări am înţeles că se poate de luat primul loc sau al doilea. Nu ştiam care, dar am tins spre ceva bun", a menţionat atletul.



"Noi mereu tindem să ocupăm locuri de frunte. Andrian are capacităţi, este, la ziua de azi, unul dintre cei mai buni aruncători din lume. Cred că medalia cucerită la Universiadă este un pas spre alte victorii foarte mari", a declarat Valeriu Lungu, antrenor.



"Noi am planificat obţinerea unui rezultat tehnic, dar el a obţinut şi medalia de aur. Aceasta contează mult pentru noi", a precizat Anatol balan, preşedinte FM de atletism.



La Universiada Mondială 2019, Republica Moldova a fost reprezentată de 22 de sportivi, iar 4 dintre au cucerit medalii.

La judo, Denis Vieru a obţinut distincţia de aur în categoria de greutate de până la 66 de kilograme, iar Dorin Goţonoagă a luat "bronzul" în categoria de greutate de până la 81 de kilograme. Încă o medalie de bronz şi-a adjudecat luptătoarea de taekwondo Ana Ciuchitu, în categoria de greutate de până la 67 de kilograme a competiției feminine.

În clasamentul pe medalii, Republica Moldova s-a clasat pe locul 23 dintr-un număr de 140 de țări participante la competiţii.