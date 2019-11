Andrian Candu: PDM îşi retrage moţiunea de cenzură pentru Guvernul Sandu (VIDEO)

Deputatul democrat Andrian Candu a anunţat că fracţiunea PDM îşi retrage moţiunea de cenzură pentru Guvernul Sandu. Solicitarea a fost înregistrată. Candu spune că decizia este luată pentru a debloca activitatea Parlamentului.

"Acum trei săptămâni, PDM a înaintat o moțiune de cenzură invocând probleme care există în domeniul economiei si cel social. Am invocat și am pus accent pe eșecurile actualei guvernări. Am vorbit despre lipsa performanțelor și lipsa rezultatelor alegerilor.



Multe proiecte au fost suspendate, noi proiecte de cinci luni de zile nu au fost propuse. Reformele propuse le-au promovat în fața cetățenilor și nu le implementează. Guvernul Sandu dă dovadă de lașitate, fiindcă în trei săptămâni nu a venit în Parlament cu un raport ca răspuns la moțiune. În Parlament nu poate fi examinată moțiunea și avem un blocaj, și nu pot fi făcute ședințe plenare. Această lașitate duce la un blocaj în activitatea Parlamentului. Nu avem un raport ca răspuns la această moțiune.



Noi înțelegem că acestă moțiune nu are voturile pentru aprobare și ca efect nu va fi demis guvernul.



Noi vom aborda mai complex subiectul și vom veni cu propuneri mai complexe. În scurt timp vor fi discuții pe legea bugetului.



Azi retragem moțiunea de cenzură. Am înregistrat acestă moțiune de cenzură ca să deblocăm activitatea Parlamentului, dar asta nu înseamnă că noi renuntăm la demisia acestui guvern pe care îl considerăm cel mai slab de la independență.



Au fost compromise reformele concursurile publice , făcând haz de necaz cu studii la Harvard.



Nu vom înceta să criticăm și nu renunţăm la ideea de a demite acest Guvern", spune Candu.