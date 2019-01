Andrian Candu: Organizarea REFERENDUMULUI în timpul ALEGERILOR PARLAMENTARE este cel mai potrivit moment

Președintele Parlamentului, Andrian Candu a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că ideia organizării unui referendum de reducere a numărului de deputați în alegerile parlamentare este cel mai potrivit moment, luând în considerare eficiența, costul și altele.

"Așa cum am menționat acum câteva zile, de fapt a fost o neînțelegere a unor declarații făcute de blocul ACUM. Pe de o parte acum un an de zile ei susțineu ideia reducerii numărului de deputați, iar că noi am lansat ideia revocării mandatului în campania de informare pentru schimbarea sistemului mixt, noi am fost acuzați că nu ne consultăm cu cetățenii.



Luând în considerare că așa o bună ideie a opoziției, plus acuzațiile care ni s-au adus nouă atunci când vorbeam despre revocarea manatului, noi am ajuns la concluzia că este ideia și contextul potrivit acum în alegerile parlamentare să vorbim despre reforma parlamentului, despre eficiență și chiar cost.

Respectiv, cele mai bune idei noi le susținem și de aceea noi le-am scos la consultație cu cetățenii pentru a promova cele două subiecte.

Îmi pare foarte rău că reprezentanții opoziției, în special pe cei care i-ați menționat din blocul ACUM, nu susțin și nu participă la dezbateri pe marginea referendumului, dar solicită și cer cetățenilor să boicoteze și să nu participe la referentum. Deoarece referendumul este foarte bun pentru consultare, mai ales că suntem în ajun de alegeri parlamentare", a declarat Andrian Candu, președintele Parlamentului.