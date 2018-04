Andrian Candu: Nu ne plângem de condițiile impuse de UE. Motivează autorităţile să-și facă mai bine lucrul

Foto: parlament.md

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a prezentat în cadrul întrevederii cu delegaţia europarlamentarilor progresele înregistrate în realizarea Acordului de Asociere. Şeful Legislativului a declarat că acele condiționalități impuse de UE motivează autorităţile să-și facă mai bine lucrul.



"Nu criticăm UE și nu ne plângem de condițiile impuse. Dimpotrivă, nouă ele ne plac, pentru că în așa mod suntem mult mai bine organizați și este o presiune profesională pe Guvern și Parlament pentru a lucra conform planului de acțiuni", a menţionat Andrian Candu.



În ceea ce privește acuzațiile lansate de unele voci de la Bruxelles precum că opoziția nu are acces la mass media, Candu a prezentat dovezi care demonstrează contrariul:



"În primele trei luni ale anului, domnul Năstase a avut 10 apariții la diferite canale de televiziune. Maia Sandu a avut șapte apariții la talk-showuri, eu, Andrian Candu, am avut șase talk-showuri, Pavel Filip – șase și domnul Lupu – trei. Spuneți-mi, cum îi este interzis opoziției accesul la presă?!".



Președintele Parlamentului s-a lăudat şi cu progresele înregistrate de țara noastră în ultimii ani. Creșterea economică a Moldovei a fost anul trecut de 4,5%, în condiţiile în care exporturile totale s-au majorat cu peste 18 la sută, iar cele spre ţările UE cu 20 de procente. Creșterea economică s-a reflectat şi în majorarea veniturilor cetăţenilor: salariul minim garantat, de exemplu, a ajuns la echivalentul a 118 euro.



Începând cu 2016, Parlamentul s-a pus pe treabă, iar coaliţia de guvernământ a adoptat 54 de acte normative ce ţin de integrarea europeană, faţă de doar cinci cu un an înainte. Anul trecut, numărul legilor a fost de 53.



Andrian Candu a vorbit şi despre progresele din Justiţie. Moldova are acum o nouă lege a procuraturii, un corp de procurori specializat în lupta anticorupţie şi un altul dedicat criminalităţii organizate şi cauzelor speciale. Alte puncte de pe agenda întrevederii cu europarlamentarii au fost cele legate de reducerea birocraţiei şi a legislaţiei în domeniul media.