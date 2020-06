Andrian Candu nu exclude că PRO MOLDOVA l-ar putea vota pe Andrei Năstase în funcţia de premier

Președintele grupului parlamentar PRO MOLDOVA, Andrian Candu, insistă că Guvernul condus de Ion Chicu trebuie demis. În context, deputatul afirmă că este gata să-l susțină pe liderul Platformei DA, Andrei Năstase, la cârma noului executiv. Parlamentarul a făcut declarația într-un video pe Facebook."Îl demitem pe acest Guvern şi mai departe ce facem? Mai departe trebuie să fim pregătiți pentru numirea altui executiv. Ce fel de Guvern, care va fi profilul acestuia, cine va fi prim-ministru, cine vor fi miniștri. Nici acest lucru nu este atât de important. Noi, cei din PRO MOLDOVA vom fi foarte flexibili şi deschişi la orice opţiune şi la orice soluţie. Am auzit că Andrei Năstase vrea să fie prim-ministru. Nu este nicio problemă, îl votăm pe dumnealui ca prim-ministru", a spus Candu.Andrian Candu a mai adăugat că grupul pe care îl conduce are discuții cu PAS și Platforma DA, dar nu este vorba despre negocieri. Președintele Platformei DA, Andrei Năstase, a declar presei că nu ar putea să nu accepte voturile cuiva, în cazul propunerii unui nou Guvern. Chiar dacă voturile vin partea Partidului Șor şi grupului parlamentar „Pro Moldova”. Anterior, Andrei Năstase a declarat că Platforma DA are cel puțin trei candidați la funcția de premier. Totuși, Năstase a evitat să dea nume. De altfel, Platforma DA are pregătită o moțiune de cenzură pentru a da jos Guvernul condus de Ion Chicu. Însă, deocamdată, nu sunt voturile necesare pentru pentru acest lucru. PDM și PSRM au declarat că nu susțin demiterea Guvernului. În opinia socialiştilor şi democraţilor, schimbarea guvernului ar destabiliza situația social-economică.