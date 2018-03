Andrian Candu: Noul Cod al Audiovizualului va fi definitivat

Noul Cod al Audiovizualului, care va îmbunătăți situația din domeniul mass media din ţara noastră, va fi definitivat în scurt timp.

Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul unui forum media, organizat la Chișinău de Fundația Friedrich Naumann și Freedom House. Ambasadorii acreditați la Chișinău au recomandat autorităților să consulte prevederile documentului cu OSCE și Consiliul Europei.

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat că provocările din domeniul mass media sunt pe agenda legislativului. Iată de ce, acum jumătate de an, în Parlament, a fost creat grupul de lucru care va îmbunătăți legislația, va identifica metode de atragere a investițiilor în domeniu și va elabora un Cod al Audiovizualului, care va fi definitivat în scurt timp.



"Este important să găsim soluții cum dezvoltăm noi piața media și din punct de vedere comercial, dar și al producției video și TV. Și am foarte mari speranțe că foarte curând va fi gata legislația în tot ce ceea ce înseamnă încurajarea investitorilor care să vină în domeniul media", a spus Andrian Candu, președintele Parlamentului.



Eforturile legislativului au fost apreciate de partenerii externi, care au reiterat susținerea pentru a contribui la dezvoltarea acestui domeniu.



"În agenda de asociere sunt definite prioritățile cheie care țin de libertatea și pluralismul mass media și în care RM și-a luat angajamentul de a adoptare a legislației respective, inclusiv a noului Cod al Audiovizualului. Acordăm și din partea UE susținerea pentru dezvoltarea mass media", a spus Peter Michalko, ambasadorul UE în Moldova.



Partenerii externi speră că documentul va fi adoptat în această sesiune.



"Acum când noul Cod a fost în sfârșit elaborat, sperăm că Parlamentul va face cât mai curând următorul pas și îl va expedia Consiliului Europei și OSCE pentru comentarii. Va implementa orice recomandare și îl va adopta în această sesiune", a spus James Pettit, ambasadorul SUA în Moldova.



În același timp, experții din domeniu și jurnaliștii străini au constatat că țările din regiune se confruntă cu problemele similare în domeniul mass media.



"Sunt destul de multe probleme în regiune indiferent dacă statele sunt țări membre UE sau nu. Sunt probleme similare în această parte a Europei. Este mai vizibil în mai multe țări: autocenzura, violența, amenințări cu violență", a spus Tim Judah, jurnalist The Economist.



La elaborarea noului cod al Audiovizualului au participat atât experţii media din ţara, cât şi din străinătate. Documentul prevede noi reglementări pentru acest domeniu, defineşte clar fenomenul propagandei şi dezinformării şi stabileşte volumul produsului autohton în sursele media audiovizuale.