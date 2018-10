Andrian Candu, la tribuna Parlamentului: Sintagma "integrare europeană" în Constituţie înseamnă viitorul Moldovei (VIDEO)

(UPDATE 14:20) În semn de protest, fracţiunea PSRM a părăsit sala de şedinţe.

(13:08) Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu a pus ca proiectul privind modificarea Constituţiei să fie votat nominal. Proiectul dezbătut în prima lectură prevede introducerea vectorului european în Legea Supremă.

Andrian Candu încearcă să îi convingă pe deputaţi să voteze proiectul privind modificarea Constituţiei:

"Chiar dacă sunt dezbateri politice aprinse şi confruntări geopolitice, care nu neapărat sunt cele mai bune şi nu au făcut bine ţării, probabil puţini sunt oameni în acest stat, din punct de vedere doctrinal dacă e să vorbim, care nu înţeleg că la ora actuală cel mai bun model de dezvoltare ni-l oferă Uniunea Europeană.

Şi din punct de vedere al libertăţilor, şi din punct de vedere al drepturilor, şi din punct de vedere al sistemului prin care funcţionează atât al autorităţilor, cât şi al principiilor economice. Este cea mai mare piaţă pentru Republica Moldova, este un model cum funcţionează drepturile şi libertăţile, dar şi principiile statului de drept.

Este adevărat că Republica Moldova încă foarte mult are nevoie ca timp şi ca efort pentru a ajunge membru al UE. Procesul însă nu trebuie să fie oprit sub nicio formă. Trebuie să fie un proces continuu din mai multe etape: este vorba de cooperare – asta a avut Republica Moldova prin precedentele tratate şi acorduri cu Uniunea Europeană, apoi urmează asocierea la UE – ceea ce avem noi astăzi prin semnarea Acordului de Asociere. Apoi se intră în perioada de pre-aderare şi ulterior depunerea cererii şi devenirea de membru a UE.

De ce este totuşi nevoie de această modificare sau de această completare în Constituţie? Deoarece Constituţia prevede care sunt principiile fundamentale de dezvoltare a statului. Deoarece Constituţia stabileşte care sunt regulile de bază juridice şi dacă similar cu alte Constituţii, nu suntem siguri care vrem să avem această sintagmă în Constituţie, va fi nu doar un mesaj politic, dar în primul rând va avea prevederi juridice care vor avea un impact legal. Asta înseamnă că fiecare instituţie, fiecare funcţionar în acest stat, în primul rând se va concentra pe tot ce înseamnă integrare europeană la etapa la care va fi sau este Republica Moldova la acea perioadă", a declarat Andrian Candu.

"Bineînţeles că putem acum în sală să venim cu diferite argumente şi deja ştim argumentele colegilor din fracţiunea socialiştilor, că astfel de lucruri nu trebuie în Constituţie. Dar de ce nu? Dacă este un interes strategic al Republicii Moldova, dacă este un model la care noi tindem de ce să nu fie în Constituţie. Bineînţeles că sunt şi alte voci care, cu regret, din partea fracţiunilor de opoziţie considerate partide pro-europene, care vin să condiţioneze acest vot de astăzi şi aprobarea acestui proiect de lege constituţional. Au motivele lor să o facă, este de înţeles, putem să ne confruntăm aici în argumente, dar dragi colegi, sincer consider că aşa ceva nu se condiţionează sub nicio formă şi sub nicio condiţie.

De la declararea independenţei, prin nenumărate inclusiv decizii ale Curţii Constituţionale s-a stabilit că vectorul de dezvoltare al acestei ţări şi apiraţiile sunt Uniunea Europeană şi modelul european de integrare. Bineînţeles aveţi opinia ce ţine de limba română şi am discutat lucrul acesta inclusiv în fracţiunea PL. Putem discuta multe alte chestiuni sensibile, dar lucrurile nu trebuie legate una de alta. Deoarece este un interes strategic al Republicii Moldova integrarea europeană", a spus Candu.

"Mulţi colegi probabil din opoziţie vor spune ce fel de integrare europeană faceţi voi cei care sunteţi astăzi la guvernare deoarece există rezoluţia cutare a UE, deoarece există îngrijorări care sunt inclusiv lansate la nivelul UE. Poate astăzi stau lucrurile, mâine poate veţi fi voi la guvernare, nu mâine sau poate peste 4 ani sau peste 8 ani de zile, dar ceea ce introducem noi în Constituţie nu este pentru astăzi.

Şi nu este pentru mâine. Este pentru următoarele generaţii inclusiv deoarece, cu regret, integrarea europeană a Republicii Moldoova, nu se va împlini mâine şi în general integrarea europeană este un proces de durată. […] Este un proces continuu de dezvoltare. Şi nu e vorba doar de unele prevederi Constituţionale. E vorba de o garanţie constituţională. Dacă astăzi lucrurile nu sunt mai bine, cu siguranţă mâine vor fi mai bine. Dacă blamăm guvernarea, haideţi să întrebăm acele 500 de familii care şi-au luat deja Prima Casă - un model european, sau haideţi să îi întrebăm pe cei care beneficiază de tichetele de masă – un alt sistem european, sau haideţi să îi întrebăm pe cei care acum merg pe drumuri mai bune. Deja este un progres. Sau să îi întrebăm pe cei care vor merge să facă antrenamente la Arena Polivalentă Chişinău care într-un an de zile cu siguranţă o să fie, un model european.

Multe critici puteţi să aduceţi guvernării astăzi. Noi aşa vedem astăzi că e posibil să guvernăm. Probabil mâine lucrurile vor fi mai uşor şi mai bune, poate nu. Poate peste un an va fi şi mai greu deoarece integrarea europeană presupune foarte mult efort şi foarte multă muncă. Aici în Parlament mult efort depunem pentru a elabora acte legislative în tot felul de domenii prin care noi implementăm directivele Uniunii Europene şi regulile UE. Dar ştiţi cât de greu este să implementezi ceea ce facem noi? Mai ales când suntem lipsiţi de capacităţi umane şi resurse umane. Noi oameni buni pregătiţi în agenţii guvernamentale şi în Guvern nu sunt atât de mulţi, şi noi trebuie să îi antrenăm şi să îi instruim nu doar noi, dar şi cei din Uniunea Europeană.

Nu puneţi în faţa ochilor doar ceea ce este astăzi. Gândiţi-vă ce va fi mâine, ce va fi într-un an sau ce va fi în cinci ani de zile. Guvernările viitoare poate fi guvernări de coaliţie. Toate sondajele de opinie arată că nici un partid, mai ales şi cele care sunt aici, nu vor obţine majoritate, respectiv va fi o coaliţie de guvernare. Dar cel mai important este ca acea coaliţie de guvernare în următorii patru ani sau peste opt ani de zile să se ţină de litera legii sau de litera Constituţiei în tot ceea ce fac ei", a mai spus Andrian Candu.

Asta şi este garanţia noastră Constituţională. Şi dacă credeţi cu adevărat că modelul UE este un model pe care Republica Moldova trebuie să îl urmeze, nu vă gândiţi la condiţionalităţi, nu vă gândiţi la ceea ce vă doare astăzi. Şi poate astăzi într-adevăr aveţi motive să consideraţi că poate votul nu-l daţi astăzi. Gândiţi-vă la ceea ce urmează când vă veţi trezi mâine dimineaţă. […] Am să rog colegii să susţină ca votul de astăzi să fie un vot nominal, cu apel nominal. Ca fiecare dintre noi să îşi asume astăzi deschis în faţa ţării şi să spună DA sau NU completării Constituţiei cu ceea ce înseamnă integrarea europeană.

PUBLIKA.MD aminteşte că pentru a aproba acest proiect de lege, este nevoie ca cel puţin 67 de deputaţi să voteze pro.

Anterior, liberal-democraţii au evitat să ofere un răspuns clar despre poziţia lor, însă cu câteva minute în urmă, Vadim Pistrinciuc, a refuzat să semneze acest manifest.

De asemenea, liberalii au declarat că iniţiativa este una populistă.

Proiectul de lege privind completarea Constituției a fost propus de un grup de deputați PDM și PPEM, iar iniţiativa îi aparţine liderului democraţilor. Pentru modificarea legii supreme sunt necesare 67 de voturi.

În această toamnă, PDM s-a declarat ca fiind un partid Pentru Moldova, un partid care are ca puncte principale problemele oamenilor. La moment, în Parlamentul Republicii Moldova sunt șase formațiuni politice dintre care patru se declară pro-europene.