Andrian Candu la FABRIKA: În acest an am generat o legislație nouă în domeniul mass-media. Trebuie să fie implementată corect

Președintele parlamentului este invitatul special din această seară la emisiunea Fabrika. Andrian Candu a vorbit despre legislația în mass-media.

"Partenerii deja nu mai consideră că aici este ceva șubred, luând în considerare rezultatele sesiunii precedente unde noi am reușit să aprobăm o parte din legile care au fost propuse, de altfel elaborate de experții și societatea civilă din domeniul mass-media.



Anul trecut a fost format un grup mare de lucru divizat pe subgrupuri mai mici care au elaborat legislații legate de industrii și mass-media.



Mai multe proiecte de legi care au fost elaborate de către experții din partea Societății Civile cu suportul și cu finanțarea partenerilor noștri Consililiul Europei și Guvernul American.



Aceste grupuri au generat legislația, ne-au pus-o pe masă, noi am semnat-o și am inițiat în Parlament potrivit procedurilor. O parte din ele, din aceste legi deja au fost aprobate, iar altele sunt în proces de lucru și de aprobare.



Bănuesc eu, Președintele nu va aproba și va expedia din nou Parlamentului deoarece sunt elemente legate de propagandă, din punct de vedere politic nu va accepta, dar va trimite din nou parlamentului, eu nu vreau să ghicesc acum.



Ideea este că noi în acest an am generat o legislație nouă în domeniul mass-mediei, iar acum contează să fie implementată corect, iar jucătorii de pe piață, inclusiv televiziunile, radiourile, să se conformeze", a spus Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.