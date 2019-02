Andrian Candu la Criuleni: Vom continua să investim în programe de sănătate

Partidul Democrat din Moldova va continua să dezvolte programe de susținere a familiilor, precum și investițiile în sănătate. Asigurarea vine din partea președintelui Parlamentului, vicepreședintelui PDM Andrian Candu, care a vizitat luni Spitalul raional din Criuleni, alături de candidatul PDM pentru circumscripția 21, Veaceslav Burlac, președintele degrevat al raionului.

În Spitalul raional din Criuleni sunt în prezent 301 angajați. Anul trecut, numai la unitatea de urgență au apelat aproximativ 13 800 de pacienți. Totodată, investițiile pentru reparația maternității și a unității de urgențe a Spitalului au ajuns la circa 9 mln lei, bani publici.

”Sunt multe investiții care s-au făcut în Spitalul de la Criuleni în ultimul an. Noua secție de maternitate arată bine și sper ca numărul copiilor care se vor naște în această maternitate să crească de la an la an. De asemenea, este nevoie să continuăm cu investiții în echipamente moderne și, nu în ultimul rând, în specialiști. Mai sunt multe de făcut în următorii patru ani”, a afirmat Andrian Candu, în discuția cu angajații spitalului.

Medicii i-au spus președintelui Parlamentului că măsurile întreprinse în ultimii ani în sistemul medical se fac simțite, printre care și majorarea salariilor, iar aceasta îi motivează să rămână să muncească acasă.

”Mă bucur că am putut nu doar să facem angajamente pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate din țară, dar și să oferim soluții reale pentru susținerea tinerilor specialiști – indemnizația unică la angajare, programul Prima Casă, locuințe sociale, alocații mărite pentru copii. Vom continua prin respectarea angajamentelor asumate, pentru că această abordare este corectă”, a spus Andrian Candu.

Echipa democraților a discutat și cu colectivele pedagogice ale Liceului Teoretic Boris Dînga”, a Școlii de Arte și Școlii Profesionale Polivalente din Criuleni.

Andrian Candu a subliniat că toate acțiunile PDM în educație au avut și vor avea în centrul atenției dezvoltarea modernă a copiilor și pregătirea lor pentru viață.

”Guvernarea PDM a pornit regândirea întregului sistem și a oprit închiderea neinspirată a școlilor în Republica Moldova. Am inițiat reforma curriculară pentru creșterea calității educației și am introdus educația digitală în școala primară”, a punctat speakerul Parlamentului.

Totodată, acesta a arătat că în ultimii ani au fost renovate și dotate peste 1800 de școli, colegii și grădinițe în Moldova, inclusiv cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. În același timp, salariile cadrelor didactice au crescut cu peste 80% în 3 ani de zile, iar indemnizațiile pentru tinerii specialiști au fost majorate de la 45.000 de lei la 120.000 de lei.