Andrian Candu, invitat la emisiunea Tema Zilei: Arena Chișinău va permite organizarea competițiilor internaționale, la cel mai înalt nivel

În cadrul emisiunii Tema Zilei de la Canal2, din această seară, Andrian Candu a comunicat despre etapa de implementare a proiectului grandios Arena Chișinău.

"La Guvern e un grup de lucru care examinează toate detaliile la tot ceea ce înseamnă fezabilitate, săptămâna viitoare va fi gata studiul de fezabilitate care arată costul acestui teren și etapele de construcție. După ce studiul de fezabilitatea va fi gata, Guvernul va trebui să acorde o hotărâre de Guvern. Acea hotărâre de Guvern va prevedea care sunt condițiile consursului internațional. Noi preconizăm că spre sfârșitul lunii iulie concursul să fie finalizat și să fie deja semnat contractul de investiții", a comunciat președintele Parlamentului, Andrian Candu.

Întrebat dacă construcția proiectului va fi gata timp de un an, speakerul a afirmat că da, este posibil ca o astefel de arenă să fie construită timp de un an.



"Dacă se realizează totul conform planului, probabil o astfel de arenă este posibil să fie construită timp de un an. Este o sală polivalentă, o sală multifuncțională, dar totodată, vor putea fi organizate evenimente culturale, circ, spectacole, pentru că tribunile se mișcă și sunt telescopice. Noi am ales să punem accent pe un teren mai mare, acesta va rămâne terenul statului. Noi terenul nu vindem, el va râmâne a statului. Posibil lângă acest teren va fi un hotel, cu condiții bune pentru sportivi. La ora actuală noi în Chișinău nu avem un Aqua Park închis ca copii să aibă o distracție sănătoasă.

Sperăm că va fi un centru pentru toți care sunt în Chișinău, dar și pentru oamenii care sunt în afara țării. Sperăm că vom atrage turiști. Posibil să organizăm Ziua Vinului în acea arenă, pentru a nu bloca drumul din centrul Capitalei. Va fi parcare și grupuri sanitare. Toți oamenii vor avea acces în această arenă, nu va fi doar o anumită elită", a comunciat președintele Parlamentului, Andrian Candu.

Tot în cadrulul emisiunii Tema Zilei, Andrian Candu a vorbit depre contribuția statului și care ar fi bugetul de pornire. Mai mult, președintele parlamentului a a declarat că acesta este un proiect public-privat.

"Statul contribuie în primul rând cu terenul și cu un buget de pornire de 200 de milioane de lei, iar restul sumei va fi investită de investitorii străni.

Acesta este un proiect public-privat", a comunciat președintele Parlamentului, Andrian Candu.

La fel, în cadrul acestei emisiuni a fost abordată tema banilor care au fost destinați pentru reparația drumurilor. Referitor la aceste speculații, Andrian Candu a delcarat ferm că acești bani sunt strict pentru drumuri.



"Banii care îi dau strănii pentru drumurile naționale, sunt bani străni pe care statul îi contractează. Banii aceștia nu poți să îi direcționezi în altă parte, ei sunt strict sub controlul partenerilor străini", a comunciat președintele Parlamentului, Andrian Candu.



Totodată, deputaţii au făcut deja primul pas pentru construcţia Arenei Chişinău. Parlamentul a votat, în lectura finală, cu majoritate de voturi, proiectul care prevede schimbarea destinației unui teren agricol din comuna Stăuceni pentru ridicarea complexului sportiv ultramodern.

Potrivit conceptului, "Arena Chișinău" va avea o capacitate de până la 5000 de locuri și va putea găzdui diferite evenimente sportive, dar și conferințe, expoziții, concerte. Costurile construcției vor ajunge la 50 de milioane de euro, iar suma va fi acoperită, în mare parte, de investitori.