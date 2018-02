Andrian Candu: În premieră la alegerile parlamentare va putea fi testat votul electronic

La alegerile parlamentare din acest an va fi testat, în premieră, votul prin internet, de la distanţă. Dacă acest sistem electronic se va dovedi funcţional, programul va fi utilizat pe larg la scrutinul din 2022. Anunţul a fost făcut de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul unei întâlniri cu studenţii Facultăţii de Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice a Universităţii de Stat.



"La ultimele parlamentare şi prezidenţiale am avut inclusiv atacuri cibernetice, peste 15000 de tentative. Sistemul este, cei de la CEC spun că el poate fi testat în realitate la următoarele alegeri şi dacă va fi cu succes la celelalte alegeri el deja va fi implementat complet", a spus Andrian Candu, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova.



În contextul viitorului scrutin parlamentar, Candu s-a referit şi la beneficiile sistemului mixt de vot.



"Eu nu ştiu cine sunt toţi de pe lista Partidului Democrat. Mai mult ca atât nu ştiu cine sunt colegii din alte partide care sunt pe liste şi asta e problema cea mai mare. Soluţia este să dăm voie cetăţeanului să îşi aleagă el singur omul", a mai adăugat Andrian Candu, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova.



Studenţii, care l-au asaltat cu întrebări pe şeful legislativului, şi-au arătat speranţa că parlamentarii vor contribui mai mult pentru a promova funcţionari şi demnitari integri.



"Avem o problemă de bază care se numeşte traficul de influenţă şi nepotismul", spune Victor Scutelnic, student FRIŞPA.



"Cei care nu se încadrează în o anumită eficienţă să fie disponibilizaţi, iar cei talentaţi să fie păstraţi şi chiar dublat sau triplat salariul", a menţionat Andrian Candu, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova.



Preşedintele Parlamentului le-a vorbit studenţilor şi despre cum arată o zi simplă de lucru şi că şi-ar dori să meargă la serviciu cu bicicleta.



"Aş vrea să trec pe biciclete şi aş vrea foarte mult, ar trebui probabil să mai cumpărăm şi vreo cinci biciclete şi pentru echipa de pază, dar vom avea cu siguranţă probleme în trafic din cauză că infrastructura oraşului cu regret nu este ajustată", a declarat Andrian Candu, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova.



"Domnul Candu este unul din actorii cei mai importanţi în societate şi chiar am rămas plăcut surprins de răspunsurile care ni le-a dat la întrebări şi îl mai aşteptăm la noi" a spus Grigore Guzun, student FRIŞPA.



La Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice a USM învaţă peste 600 de studenţi.