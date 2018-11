Andrian Candu: Guvernatorul Sergiu Cioclea și întreaga echipă BNM merită aprecieri și mulțumiri pentru realizările efectuate

Parlamentul a aprobat astăzi demisia guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, Sergiu Cioclea şi a constatat vacantă acestă funcţie. În cadrul unei conferințe de presă, președintele Parlamentului, Andrian Candu a adus mulțumiri guvernatorului și întregii echipe.

"Domnul Cioclea are o pregătire extraordinară de bună, are o carieră de invidiat și o experiență de invidiat din CV-ul lui, ca experiență și nemijlocit și ca Guvernator al Băncii Naționale, cu siguranță se poate regăsi și în orice funcție și în orice calitate. Dumnealui nu are planuri de carieră politică sau carieră profesională în Republica Moldova.



Eu îi doresc succese și aș vrea pe această cale să aduc încă odată aprecieri și mulțumiri pentru tot ce a realizat domnul Cioclea cu echipa sa de la BNM, deorece întradevăr sunt reușite.



Eu mă bucur foarte mult că am avut și intuiția, și aș spune chiar și intuiția din moment că atunci când el în 2016 la început când am pornit acel concurs de selectare și când am identificat candidatul respectiv, domnul Cioclea, și respectiv după discuțiile pe care le-am avut noi cu dumnealui le-a acceptat ca să fie guvernator și astfel a fost numit.

Nu a fost o decizie greșită, a fost una din cele mai bune decizii la acea etapă și în general tot ce înseamnă și mă bucur despre realizările efectuate.



Merită aprecieri și din partea politicului, a parlamentului, a guvernului și în general a celor din sectorul financiar bancar și economia Republicii Moldova", a declarat Andrian Candu, președintele Parlamentului.