Andrian Candu face DEZVĂLUIRI. Vezi ce i-a spus Andrei Năstase lui Dumitru Diacov

Andrian Candu spune că asumarea de răspundere pe care şi-a luat-o premierul Maia Sandu a fost intenţionată. Totodată, democratul a precizat în cadrul unei emisiuni la Moldova 1 că mai mult de jumătate din deputaţii Blocului ACUM nu cunoştiau despre decizia Maiei Sandu. Despre acest lucru i-a spus şi Andrei Năstase lui Dumitru Diacov.

"Dacă am privi lucrurile din punct de vedere politic, demisia şi tot ce s-a întâmplat a fost chiar intenţionată, din ce am observat noi. Toată asumarea de răspundere şi tot acest joc politico-juridic a fost de fapt o camuflare a unei ieşiri dintr-o situaţie. Maia Sandu şi-a dat seama că pierde electoratul şi lucrurile s-au văzut în alegerile locale, eşecurile guvernării, şi trei -campania prezidenţială. Toate aceste trei motive le-a îmbrăcat într-o formă a asumării de respundere pe care ştia foarte bine că nu o să o treacă. Şi a ales să meargă să genereze această demisie. Să mergi la asumare de răspundere atunci când colegii tăi din Guvern nu ştiu despre acest lucru...s-au apropiat miniştri, s-a apropiat domnul Năstase de domnul Diacov şi i-a spus: "vă rog frumos nu votaţi, deoarece nici noi nu am ştiut unde ne băgăm şi ce se întâmplă". După care au fost deputaţi din Blocul ACUM care au dat interviuri şi au spus că au aflat de la televizor despre asumarea de răspundere. Sunt colegii dumneavoastră din majoritatea parlamentară, domnule Sergiu Litvinenco, care au recunoscut că nu cunosc despre această asumare de răspundere. Oamenii au vorbit în faţa presei şi au spus că nu ştiau. Domnul Năstase s-a apropiat de colegii noştri şi a spus că nu ştia despre acest lucru", a menţionat Andrian Candu.

Publika.md aminteşte că Guvernul condus de Maia Sandu a fost demis în 12 noiembrie cu votul a 63 de deputaţi socialişti şi democraţi. Asta după ce socialiştii au depus o moţiune de cenzură împotriva Cabinetului de Miniştri, care și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pe un proiect de modificare a Legii Procuraturii.