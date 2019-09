Andrian Candu despre noua Guvernare: Nu au plecat cu barca, dar sunt duși cu pluta

Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a criticat dur activitatea celor 100 de zile a Guvernului Sandu. Politicianul a declarat că este dezamăgit de acest Guvern pentru că avea așteptări mai mari.

"Vreau să mă refer la raportul de 100 de zile de activitate. Ați văzut astăzi cetățenii au dat notă pentru guvernarea de 100 de zile. Mulți am avut așteptari, eu am crezut că intențiile bune se vor regăsi în intenții bune. Cu tot respectul față de Maia Sandu, eu am crezut că o să acționeze ca un profesionist și să ia lucrurile în serios și să le trateze cu seriozitate. La începutul raportului de 100 de zile de activitate am crezut că este o glumă. aveam impresia ca il privesc pe Cheianu de la Jurnal TV, toate scuzele pentru Jurnal TV, si ca suntem la emisiunea Ora de Ras. Ma gandeam oare Cheianu s-a deghizat asa de bine in priministrul nostru Maia Sandu. Acest raport de 100 de zile de activitate din punct de vedere al realizării și din punct de vedere al prezentării este unul din cele mai proaste prezentari din toate Guvernele care au avut loc sau care au fost în Republica Moldova. Cetățenii nu au nevoie de metafore, doamna priministru Maia Sandu, dar cetățenii din Moldova au nevoie de rezultate.

Ați spus că ați plecat cu barca și să-mi fie mie iertată această obraznică exprimare, dar zic că intreaga echipă a Guvernului a plecat cu pluta, dar nu cu barca. Am să vă lămuresc de ce Cozma Gheorghe din Calarasi, care muncește de 20 de ani și este tată a unui băiat de 15 ani și a unei fete de 14 ani, vrea un salariu mai mare si vrea ca copiii lui care astăzi sunt adolescenți să rămana acasă. Domnul Eugen Vition din Leova vrea să vada că se fac drumuri în țară și după vrea o pensie mai mare. Bobeico Galina care are doi nepoței, dar care mai lucrează în cantina școlii din Criuleni vrea salariu mai mare ca bucătăreasă. Cetățenii Republicii Moldova stimată doamnă prim-ministru nu au nevoie de metafore, de povești și istorioare despre bărci, despre istorioare frumoase sau strașnice, despre șobolani, despre butoaile cu vin sau de lăzile de merinde, oamenii au așteptări reale pentru ca trăiesc zi de zi cu nevoile lor.", a declarat Candu.