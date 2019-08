Andrian Candu despre dosarul uzurpării: Este o modalitate de intimidare şi persecuţie politică pentru a dispersa PDM

Nici comisia parlamentară nu are definitivată o idee clară ce s-a petrecut în acea perioada și nu a formulat careva concluzii, dar Năstase & CO deja se aventurează in dosare penale. Nici societatea nu înțelege - cine totuși a uzurpat puterea în acele zile, regimul precedent, care a evitat blocaje și vărsări de sânge, sau actualul regim care era în afara cadrului legal.

Sunt convins că în afară de niște aberații insuflate de Năstase în acest dosar nu se mai conține nimic.

Ca să fie clar, Andrei Năstase se pregătește de alegeri locale și caută cum să mai producă dividende politice, având în vedere că mascaradele semi-legale cu uniforma la guvern nu au impresionat pe nimeni.

Procurorul General interimar Robu este in situația când nu-l poate refuza pe Năstase, pentru că, inclusiv, așa se cuvine între rude…

Procurorii Robu și Radețchi trebuie să știe că răspunderea o poartă și o vor purta anume ei, și nu Năstase, care le dă indicații și elogia de răzbunare a căruia se va termina cu reîntoarcerea la Frankfurt.", a scris Candu.