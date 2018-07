Andrian Candu despre criticile pe marginea celor trei proiecte: Socialiştii au plecat din sala plenului fără să aducă nicio critică

După sedinţa de astăzi a Parlamentului, preşedintele legislativului Andrian Candu a venit cu unele declaraţii şi cu unele răspunsuri la întrebările jurnaliştilor privind cele trei proiecte de lege. În context, preşedintele a venit cu un răspuns şi la întrebarea de ce nu au fost făcute dezbateri publice pe marginea acestor proiecte, dacă tot au fost aduse atâtea critici.

"Eu nu am auzit astăzi nicio critică, au plecat din sala plenului fără să aducă nicio critică. Singura chestie e că vrem să să prejudiciem bugetul, da aducem un minus bugetului în beneficiu ţării, a cetăţenilor fiindcă până la urmă politica trebuie să-i servească pe cetăţeni şi nu invers, dar este un minus pe moment în buget pe care noi îl recuperăm din încasările suplimentare pe care le avem.

Restul criticilor politice pur şi simplu o declaraţie că totul e rău şi că ce face guvernarea e rău, da am auzit critici în privinţa Drumurilor Bune, am auzit critici în privinţa Arenei Chişinău, am auzit critici în adresa programului Prima Casă, de care benifeciază mai mult de 200 de famiilii/cetăţeni. Am auzit doar crititici şi nicio propunere constructivă.

Iată de ce, haideţi să fim sinceri când vorbim de poziţia opoziţiei, iar ce ţine de mediul de afaceri, ce ţine de cele trei proiecte de legi, păi noi de un an şi jumătate, discutăm despre ele. Despre declararea voluntară a bunurilor încă de naul trecut, vă aduceţi aminte în inauarie era un proiect de lege la care ne-am oprit să-l aprobăm din cauză că nu găsisem mecanismele de prevenire a spălării banilor. Şi eventual cum să facem noi ca toţi cei care au beneficiat de frauda miliardului să nu benificieze de lege.

De asemenea, mediul de afaceri, de un an de zile vorbim că trebuie să dăm mai multă libertatea companiilor, ca acestea să respire şi să nu mai aibă parte de abuzuri din partea autorităţilor. Am vorbit despre lucru cu toţi. Însă astfel, de subiecte nu pot fi discutate la nesfârşit în plenul Parlamentului", a spus preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.