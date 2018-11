Andrian Candu despre Comisia de anchetă în scandalul Open Dialog: Ancheta nu are scopul să pedepsească pe nimeni, dar să afle adevărul

Maia Sandu nu va fi exclusă din cursa electorală din cauza Comisiei de anchetă a Parlamentului privind amestecul Fudaţiei "Open Dialog" în politica internă a ţării. La fel, preşedintele Parlamentului a mai declarat că această anchetă nu are ca scop să pedepsească pe cineva, dar pentru a afla adevărul.

"Aş vrea să menţionez ceea ce mi-au spus colegii din Comisie, audierea în Comisei a fost amânată pentru că Maia Sandu a solicitat amânarea şedinţei, din motiv că este plecată din ţară.



Comisa a luat actul pe această solicitare şi a amânat audierea anume pe acest motiv, ca mai târziu să apară comentariul Maiei Sandu că nu va participa dacă şedinţa nu este deschisă.



Şedinţa nu poate fi deschisă pentru că colegii mei ar încălca legea. Dacă dumneaei crede că noi trebuie să facem ceva ilegal şi ca colegii să aibă dosare penale din această cauză sau să avem scandal diplomatic, lucru acesta nu îl vom accepta.



Am văzut şi răspunsul la comentariul meu, că noi urmărim exluderea din cursa electorală, vreau să va asigur pe toţi că acestă Comisie de anchetă vine pentru a ancheta, pentru a examina unele informaţii ce ţin de influenţarea proceselor politice în Moldova de structuri străine, de servicii secrete prin folosirea organizaţiilor nonguvernamentale.



Sunt informaţii că se întâmplă sau s-a întâmplat acest lucru în Republica Moldova ca şi în alte state din regiuni, acesta este singurul motiv al acestei comisii.



Nu cred că Maia Sandu va fi exclusă din cursa electorală din cauza acestei Comisii. Această anchetă are alt scop, nu are scopul să pedepsească pe nimeni, dar să afle adevărul", a comunicat preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.