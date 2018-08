Andrian Candu: Deputaţii au revizuit peste 400 de amendamente în sesiunea de primăvară

Speakerul Andrian Candu, a organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia a bifat acţiunile şi reuşitele obţinute în sesiunea de primăvară a Legislativului, de altfel, cea mai lungă sesiune a actualului Parlament.

Potrivit lui Candu, au fost înregistrate peste 288 de iniţiative legislative. Pe primul loc ca şi iniţiator al iniţivelor legislative revine Guvernului, cu 99 de inţiative, PDM - 68 de iniţiative, PSRM - 20 de iniţiative, PCRM - 17 iniţiative, Preşedinţia - 16 iniţiative, PPEM - 10 iniţiative, PL - 7 iniţiative, neafiliaţii - 6 iniţiative şi PLDM - 3 iniţiative.

"S-a pus accent pe controlul parlamentar, acesta însemând atât audierile în Parlament sau comisii, cât şi tot ceea ce a fost format pe parcursul timpului ca grupuri de lucru sau platforme de comunicare în diferite domenii. Astfel au fost 94 de întrebări şi interpelări, 29 de rapoarte au fost audiate pe diferite subiecte", a spus Andrian Candu.

Grupuri de lucruri şi platforme de consultare şi control

"În Parlament există câteva platforme de consultare şi control. De exemplu, pentru realizarea politicilor de reintegrare ce ţine de conflictul transnistrean, care şi-a desfăşurat lucrările în această perioadă de timp, au fost discutat inclusiv rezultatele de la Viena şi de la Roma.

O activitate destul de încărcată şi cu rezultate a avut loc şi pe o altă platformă cu colegii din Găgăuzia. Acum doi ani a fost constituit un grup de lucru format din reprezentanţi atât ai Adunării Populare, cât şi a Parlamentului Republicii Moldova, în care s-au discutat chestiuni administrative, dar totodată, s-au elaborat şi acte legislative. Peste 400 de amendamente în legislaţie au fost operate şi toate propunerile venite din partea acestui grup. [...]

Un alt grup de lucru care la fel a venit cu rezultate deosebite este grupul pentru elaborarea legislaţiei în mass-media. Zeci de şedinţe ale celor 10 subgrupuri s-au desfăşurat atât aici în Republica Moldova, cât şi în afară, şi ca rezultat au fost elaborate mai multe acte legislative care au fost aprobate şi care urmează să fie aprobate. Acest grup a generat un proiect nou al Codului Serviciului Audiovizualului, care a fost şi aprobat de Parlament. Acest grup de lucru a elaborat şi conceptul de dezvoltare a mass-mediei care l-a fel a fost aprobată de Parlament. A elaborat şi o legislaţie nouă privind atragerea investiţiilor străine în industria cinema şi tot ce înseamnă producţie video şi operele video şi care vine să aducă beneficii pentru cei care vor să investească în Republica Moldova, statul oferindu-le 20-25% din investiţii.

Pe agenda Parlamentului mai rămân şi alte iniţiative generate de acest grup: legea cu privire la accesul de informaţii, modificari în legislaţie, care vin cu diverse cerinţe faţă de autorităţi să dea informaţii operativ mass mediei. La fel aici aş veni şi cu noua lege cu privire la publicitate, diferite iniţiative inclusiv facilităţi fiscale pentru domeniul mass-media, pentru revistele periodice, ziare, presa online şi altele care încă mai sunt în proces de elaborare. etc.

Un alt grup de lucru care la fel a avut reuşite este cel legat de siguranţa rutieră. M-am implicat personal în tot ceea ce înseamnă respectarea regulilor de siguranţă rutieră şi tot ceea ce înseamnă promovarea atât a cunoştinţelor la nivel de educaţie pentru şcoli, dar şi din punct de vedere a legislaţiei. Parlamentul a aprobat câteva norme legislative care vin să îmbunătăţească legislaţia în tot ceea ce înseamnă siguranţa rutieră.

O altă platformă de control parlamentar a ţinut câteva şedinţe legate de combaterea traficului de fiinţe umane. Avem rezultate mai bune în baza raportului elaborat şi aprobat de Congresul American. Republica Moldova rămâne în grupul stabil al ţărilor care au legislaţie şi sistem privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. Erau discuţii şi speculaţii anterioare că noi vom cădea în top sau vom ajunge în grupul ţărilor de risc.

Un alt grup parlamentar este cel numit Comitetul Parlamentar de Integrare Europeană, care a desfăşurat şedinţe de câteva ori, cam la fiecare două luni, prin a trece în revistă tot ceea ce înseamnă implementarea Acordului de Asociere. S-au audiat rapoarte din partea instituţiilor, atât pe domeniul implementării în afaceri a Acordului de asociere, în tot ceea ce înseamnă comerţ, în energie, în sistemul financiar bancar, drepturile omului, justiţie, lupta împotriva corupţiei şi a fost realizat şi un raport de activitate şi de progres a tot ceea ce înseamnă implementarea acordului de Asociere", a spus preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.

Actele legislative şi proiectele sociale aprobate

"Dacă vorbim despre numărul de acte legislative aprobate, ele au fost peste 190 de acte legislative, dintre care 150 de legi şi 41 de hotărâri de Parlament sau legi ordinare în diverse domenii şi acoperind diverse tematici.

- Proiecte sau programelor sociale: Au fost elaborate de Guvern şi aprobate de Parlament tot ceea ce înseamnă proiectul Prima Casă, care deja este implementat, sunt peste 220 de dosare aprobate; tichetele de masă promovat în Parlament şi care deja este implementat de 4 operatori, 2 companii franceze, 2 instituţii financiare locale care prestează servicii de operatori de tichete de masă.

- Reforme ca reforma asistenţei medicale primare care a fost votată săptămâna trecută şi care va începe să-şi producă efectele în curând, recalcularea pensiilor, reducerea taxelor notariale, majorarea alocaţiilor pentru mai multe categorii de persoane inclusiv pentru familii cu copii cu dizabilităţi.

- Arena Chişinău, un alt proiect care a fost lansat aici în Parlament şi care se află în desfăşurare, din câte am fost informat de colegii de la Guvern, în câteva zile se finalizează negocierile şi semnarea contractului de parteneriat public-privat cu cei care au câştigat proiectul. Din acel moment mă voi implica şi eu plenar, inclusiv discuţii şi supraveghere, inclusiv prin controlul parlamentar în tot ceea ce înseamnă desfăşurarea acestui proiect. Din câte am menţionat anterior, ne dorim ca într-un an de zile Arena Chişinău să fie construită şi dată în exploatare, dacă să presupunem că spre sfârşitul lunii august se deschide şantierul, atunci anul viitor în august Arena ar trebui să fie gata. Abia aştept să am şi eu o discuţie cu câştigătorii concursului.

- Domeniul economic: Au fost aprobate mai multe acte legislative care au venit, pe de-o parte, să creeze un mediu de afaceri atrăgător în aşa fel încât să vedem o dezvoltare a mediului de afaceri şi să nu uităm că oamenii de afaceri şi companiile sunt cele ce generează şi sunt motorul economiei. Au fost continuate iniţiativele inclusiv ale Guvernului în ceea ce înseamnă reformele regulatorii: permise, autorizaţii, licenţe; au fost simplificate procedurile de control al statului şi aduse mai multe modificări, inclusiv noi acte ce ţin de sistemul financiar bancar, prin implicarea nemijlocită a BNM şi a FMI s-a reuşit să se elaboreze noi legi care vin să implementeze de exemplu pachetul BAZEL III, inclusiv garantarea depozitelor persoanelor fizice, în tot ceea ce înseamnă curăţarea sistemului bancar, transparenţa în domeniul financiar-bancar.

Ultimele proiecte de legi care au fost aprobate şi care urmează să fie trimise la promulgare, care se referă la reforma fiscală, ce cu siguranţă va aduce un imbold suplimentar în economie, deoarece scad impozitele, pe de o parte vorbim despre creşterea veniturilor populaţiei, pe de altă parte se aduce un beneficiu suplimentar mediului de afaceri. Vorbim despre stimularea Fiscală şi declararea voluntară a bunurilor şi acel pachet numit pachetul probusiness care vine să aducă mai multe beneficii şi deschidere pentru mediul de afaceri.

- Domeniul energetic sau mai bine zis securitatea energetică a fost un domeniu prioritar - am avansat în tot ceea ce ţine de pregătirea a două proiecte mari de infrastructură energetică, mă refer la conducta de gaze Iaşi - Chişinău. În Parlament au trecut şi au fost aprobate mai multe acte legislative care vin să faciliteze atât exproprierea terenurilor cât şi tot ceea ce de ce este nevoie pentru construcţia conductei de gaz, care va începe în luna august.

Un alt proiect de securitate energetică, ţine de interconexiunea de energie electrică între Republica Moldova şi România sau mai bine zis Republica Moldova şi Uniunea Europeană, prin România. Sistemul de conversie a energiei electrice care este un proiect mare, de peste 60 de milioane de euro Şi în Parlament au fost aprobate acordurile de împrumut.

- Domeniul Apărării: A fost o prioritate pentru Legislativ în această sesiune de primăvară şi cunoaşteţi şi disputele pe care le-am avut cu Preşedinţia cu tot ce este legat de Strategia naţională de apărare. Ea a fost elaborată de Guvern, trecută prin Preşedinţie, dar până la urmă, viziunea Guvernului şi a Parlamentului a prevalat şi respectiv această strategie a fost aprobată de Parlament. Au fost desfăşurate mai multe audieri în domeniul securităţii inclusiv, în Comisia pentru securitate şi ordine de drept şi au fost elaborate şi aprobate mai multe acte, inclusiv de ceea ce ţin de securitatea cibernetică, internet.

- Integritatea şi lupta impotriva corupţiei la fel a rămas un domeniu important pentru Legislativ. A fost aprobată o nouă lege cu privire la avertizorii de integritate, a fost introdus registrul electronic al dosarelor, o nouă lege a achiziţiilor publice, au fost aprobate mai multe coduri, Codul civil a fost modernizat pe baza codului continental, şi în special de codul Germaniei; Codul administrativ - ceea ce noi nu am avut până în prezent; mica reformă în justiţie, ce ţine de răspunderea disciplinară a judecătorilor, intrarea în profesie a judecătorilor, promovarea sau sancţiunile disciplinare ale judecătorilor.

- Societatea civilă la fel a rămas ca prioritate în tot ceea ce ţine de domeniul şi reglementarea sau beneficiul pentru societatea civilă. În Parlament a fost adoptată strategia pentru dezvoltarea societăţii civile pentru perioada 2018-2020, care în premieră are şi un plan de acţiuni cu acoperire financiară din partea autorităţilor", a spus Andrian Candu.

Relaţii externe

Parlamentul a fost implicat în tot ceea ce ţine de diplomaţie parlamentară şi relaţii externe.

"În premieră a fost organizat de Parlamentul Republicii Moldova un forum de securitate pe data de 2 martie, la Chişinău, fiind invitaţi reprezentanţii a mai mult de 8-9 parlamente, inclusiv conducerea acestora. Şi împreună cu colegii din Ucraina şi Georgia a fost organizată această conferinţă internaţională de securitate cu implicarea nemijlocită a experţilor din SUA şi UE. Acea conferinţă a servit ca bază şi pentru primele discuţii privind iniţierea adunării Parlamentare trilaterale Moldova-Georgia-Ucraina - lucru care a fost organizat în luna iunie la Kiev, iar în Georgia se va desfăşura prima şedinţă parlamentară în format trilateral la sfârşitul lunii septembrie.

Împreună cu speakerii Gerogiei şi Ucrainei am vizitat SUA, am avut discuţii foarte importante cu colegii noştri din Congresul American, cei din Departametnul de Stat, Departametnul Apărării, Departametnul Trezorăriei, etc. La fel vom continua să promovăm interesele celor trei ţări, a regiunii, inclusiv la nivelul UE", a declarat preşedintele Parlamentului Andrian Candu.

Campanii de informare şi interacţiune cu cetăţenii

"Au fost desfăşurate mai multe campanii de informare şi de lucru atât cu tinerii cât şi în general cu copii. [...] Au fost organizate mai multe discuţii cu agenţii economici din teritoriu. Personal m-am deplasat la Cahul, Sângerei, Ungheni. Discuţii cu peste 300 de antreprenori pentru a discuta despre beneficiile Acordului de asociere şi cel de liber schimb cu UE, precum şi mediul de afaceri. Am discutat cu tineri din diverse instituţii: USM, UTM, Universitatea Alecu Russo din Bălţi, Universitatea din Cahul, ULIM.

Am avut peste 4.500 de vizitatori în Parlament, 10% sunt străini. De la lansarea programului de vizite a Parlamentului au fost peste 23 de mii de persoane care au vizitat Parlamentul.

Am acordat peste 88 de distincţii şi medalii şi au fost acordate ajutoare materiale din fondul preşedintelui Parlamentului pentru 24 de persoane", a declarat Candu.

Sesiunea de toamnă 2018

Andrian Candu a anunţat că pe 3 septembrie începe sesiunea legislativă de toamnă şi care sunt priorităţile Parlamentului:

"Pentru următoarea sesiune, care va fi cea mai scurtă, ne propunem să punem accentul pe câteva domenii importante şi să ţinem cont de câteva iniţiative importante care au fost elaborate de colegii din Parlament în perioadele anterioare. Mă refer la iniţiativa de modificarea Constituţiei privind vectorul politicii externe şi vectorul politicii de dezvoltare a Republicii Moldova, fiind vorba de Integrare Europeană, rămâne să găsim voturile necedare pentru modificarea Constituţiei.

În a doua jumătate a lunii septembrie, Comisia Juridică trebuie să vină cu constatările privind nevalidarea alegerilor locale şi cu recomandările respective. Când vom primi concluziile, ne vom aprecia care sunt acestea şi vom lua decizii şi în privinţa reocmandărilor.

Este foarte important ca indiferent de campania electorală, indiferent de dezbaterile politice, Republica Moldova să nu rămână fără buget, fără veniturile care sunt prevăzure şi totodată salariile, pensiile să fie asigurate pentru cetăţeni. Iată de ce, cu eforturile atât a Guvernului, şi cu experţii FMI, în lunile septembrie şi octombrie se va lucra la politica fiscală şi la buget pentru anul 2019, şi îmi propun ca până la mijlocul lunii noiembrie 2018 să avem bugetul aprobat.

Controlul parlamentar rămâne o prioritate pentru Parlament şi în sesiunea din toamnă. Următoarea sesiune parlamentară va avea începe pe 3 septembrie", a spus preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.