Andrian Candu: De ce a fugit opoziţia din sala Parlamentului. Pentru că nu puteau să se opună cu argumente

Astăzi, în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului, fracțiunile PSRM, PCRM, PL și PLD au părăsit sala. Şedinţa a continuat doar cu majoritatea parlamentară, iar Andrian Candu a venit cu o replică referitor la gestul lor. Preşedintele Parlamentului a argumentat "fuga" acestora - ca lipsă de argumente reformelor făcute astăzi cetăţenilor.

"Dragi colegi, am trăit să o vedem şi pe asta, uitaţi-vă în sală şi vedeţi cine este astăzi alături de noi şi veţi vedea că cei care se luptă cel mai mult pentru binele ţării, aşa spun ei, astăzi când se iau şi se aprobă decizii extrem de importante pentru beneficiul cu adevărat al cetăţenilor, astăzi nu sunt aici, în sală.

Socialiştii, care se gândesc la bunăstarea cetăţeanului şi la beneficiile economice au plecat deoarece, ştiţi de ce? Nu au argumente ca să stea astăzi şi să le contrapună nouă prin reformele pe care noi le aducem. Liberalii sau colegii din fracţiunea Partidului Liberal Democrat, dar de comunişti nici nu mai vorbesc, cei care cândva au făcut şi ei careva reforme, cum e cea de declarare voluntară sau tot ceea ce înseamnă amnistie fiscală.

Ne-am obişnuit deja să vedem că opoziţia parlamentară şi cea extraparlamentară se opune la tot ceea ce facem la ora actuală, majoritatea parlamentară. Sunt împotriva proiectului "Prima Casă", sunt împotriva Arenei Chişinău, sunt împotriva beneficiilor legate de drumurile şi de infrastructura drumurilor, şi astăzi dragi cetăţeni, ei sunt împotriva unor legi care vin să aducă beneficii economice fiecărui cetăţean din Republica Moldova.

Pentru prima dată, în foarte mulţi ani de zile, scad impozitele pentru cetăţeni ca ei să beneficieze de venituri mai mari în fiecare lună. Scutirea personală de la 11.000 de lei, sumă care nu se impozitează, 11.000 de lei pe an creşte la 24.000 de lei. Se dublează, ceea ce înseamnă că există o sumă de care o să beneficieze fiecare cetăţean din această ţară.

De ce opoziţia este atât de împotrivă? De ce au plecat astăzi şi de fapt, au fugit din sală, rând pe rând, pentru că nu puteau să se opună prin argumente. Nu puteau să stea aici şi să vină cu manipulări şi cu minciună, deoarece lucrurile sunt foarte clare. Cetăţenii Republici Moldova au obosit în ultima peroadă de timp să audă doar reforme, reforme şi iar refome. Şi după reforme, cetăţenii vor să vadă beneficul acestora. Foarte mulţi astăzi întrebau: dar de ce în anul electoral anume venim cu astfel de beneficii pentru cetăţeni? Pentru că acum suntem pe moment de a beneficia de reforme. Datorită luptei corupţiei de la vamă, pentru o administrare bună a tot ce înseamnă reformă fiscală, pentru investiţii mari şi bune în Republica Moldova, au cescut veniturile statului şi avem bani şi ne permitem să venim cu scăderea impozitului.

Vă aduceţi aminte dragi colegi şi dragi cetăţeni, cum opoziţia parlamentară ne spunea că: să vedeţi că majoritatea parlamentară şi guvernarea vor recupera miliardul prin majorarea impozitelor. Noi venim cu scăderea impozitului, fiindcă NU, miliardul nu va fi recuperat de la cetăţeni. Dar dacă vorbim de miliard ar trebui să-i scuturăm pe cei din Partidul Liberal Democrat să vedem dacă mai cad bani din ei, deoarece ei sunt cei care au stat la bazele fraudei bancare. Astăzi au plecat colegii din opoziţie şi probabil, este cazul ca astăzi să-şi doneze salariul, pentru faptul că nu sunt astăzi prezenţi aici să discute. Să îşi doneze salariul în beneficul cetăţenilor. Uitaţi-vă dragi cetăţeni pe cine votaţi sau pe cine vă roagă eventual să votaţi la următoarele alegeri parlamentare.

Noi am trecut la reforma fiscală, doarece ne permitem să scădem impozitele, noi vrem să aducem benficii oamenilor de afaceri şi mediului de afaceri, deoarece este motorul economiei. Noi vrem să aducem cele 40 la sută din tot ceea ce înseamnă economia tenebră, care Banca Mondială şi Fondul Internaţional, toţi vorbesc că sunt peste 40 la sută în economia tenebră, vrem să le aducem în legalitate, de aceea şi venim cu procedura de declarare a bunurilor.

Uitaţi-vă, pentru prima dată nu au cu ce să ne critice. Vă aduceţi aminte când noi am a avut o astfel de încercare anul trecut, când am încercat să venim cu aşa anumita amnistie sau declarare a bunurilor, spuneau că vrem să spălăm banii, că vrem să spălăm miliardul. Acum în lege scrie clar cine nu beneficiază de lege şi toţi demnitarii din acest stat, inclusiv noi, deputaţii, miniştrii, începând de la Preşedintele ţării, prim-ministrul şi toţi cei implicaţi în domeniul financiar-bancar, mai ales în acele bănci cu probleme, nu vor beneficia. Toţi cei care sunt sub anchetă penală sau urmează să fie sub anchetă penală, legată de frauda miliardului, nu vor beneficia de legea cu privire la declararea voluntară a bunurilor.

Deja citeam cum unele comentarii de la aşa numita societate civilă profesională, spun că astăzi parlamentul votează o lege prin care vor să spele miliardul.

Deschideţi legea voi profesioniştilor şi citiţi clar, cine nu beneficiază de lege şi care sunt bunurile care nu vor intra sub incidenţa legii. Ba mai mult ca atât, legea este însoţită de o expertiză a tot ceea ce înseamnă prevenirea şi combaterea spălării banilor. Deci, din acest punct de vedere, ne-am făcut temele pentru acasă. Am învăţat din unele greşeli, inclusiv din comunicare şi astăzi am venit în faţa parlamentului, în faţa cetăţenilor Republicii Moldova, cu nişte reforme fundamentale.

Unii vorbesc, alţii fac. Unii vorbesc şi critică, şi critică orice iniţiativă - că-s tichete de masă, că-i arena Chişinăului, că nu sunt drumurile bune pentru Moldova - nimic nu vor să treacă în acest Parlament şi majoritatea parlamentară sau Guvernarea să aibă succese.

Deoarece succesul nostru este insuccesul lor. Deoarece dacă mâine cetăţeanul RM o să beneficieze de drumuri mai bune, o să beneficeze de salarii mai mari, de impozitare mai mică, o să poată eventual, bunurile agonisite, prin remetenţii inclusiv, pe parcursul ultimilor 10 ani să le aducă în legalitate. Noi, partidele de la guvernare, vom beneficia prin votul cetăţenilor la următoarele alegeri, iar ei vor pierde. Vor pierde că sunt cinici, că sunt mincinoşi şi deloc, dar deloc nu se uită care este interesul cetăţeanului.

Iată de ce, dragi colegi, să votăm, să arătăm un exemplu prin susţinerea acestor reforme fundamentale pe care noi astăzi le-am adus în faţa plenului Parlamentului, iar lor să le fie ruşine şi în primul rând, să-şi doneze banii, iar în al doilea rând, să mai caute miliardul prin buzunarele lor.

Vă mulţumesc foarte mult", a declarat Andrian Candu, preşedintele Parlamentului.