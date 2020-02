Andrian Candu: Conducerea PDM nu are mandat din partea partidului de a discuta despre formarea majorităţilor sau formarea unei coaliţii

Andrian Candu NU a ştiut despre întâlnirea secretă între PDM şi PSRM, nu a fost anunţat şi nu a participat la aceste discuţii. Tot el a menţionat că conducerea PDM nu are mandat din partea partidului de a discuta sau negocia despre formarea majorităţilor sau despre formarea unei coaliţii.

"Mai mult de jumătate de zi am fost plecat prin ţară. Eu personal nu am participat la această discuţie şi nu ştiu exact care a fost agenda acestei discuţii. Abia acum am reuşit să discut câteva ceva cu colegii şi să înţeleg că a fost o întâlnire între Biroul Executiv al PDM, adică la nivel de preşedinte şi vicepreşedinţi şi participarea colegilor socialişti şi cu participarea preşedintelui şi a primului ministru.

Nu ştiu exact care a fost scopul, dar înţeleg că s-au discutat şi chestiuni legate de coordonarea activitaţilor în Parlament. S-a discutat sau nu o viitoare coaliţie nu cunosc şi îmi este greu să mă expun.

Astfel de discuţii, dar mai ales dacă s-a discutat cumva despre colaborarea pe viitor în formă de majoritate sau viitoare coaliţie trebuie să existe mandatul dat de Consiliul Politic Naţional conducerii partidului, mandat care nu a fost dat şi ştiţi foarte bine că a fost şedinţa consiliului sâmbătă.

Conducerea partidului nu are mandat din partea partidului de a discuta sau negocia despre formarea majorităţilor sau despre formarea unei coaliţii sau participarea în guvernare.

Eu cred că întâlniri trebuie să fie nu cu colegii socialişti, deoarece nu este nici un fel de majoritate Parlamentară sau dacă sunt întâlniri cu socialiştii trebuie să fie întâlniri şi cu cei din Blocul ACUM, deoarece la ora actuală nu există formalizată nici o coaliţie şi nici o majoritate.

Partidul Democrat s-a declarat ca fiind în opoziţie constructivă, dar care a venit cu un suport al Guvernului Chicu, însă este un Guvern tehnocrat şi este un Guvern minoritar, adică are suportul doar al unei fracţiuni parlamentare, a socialiştilor", a spus democratul Andrian Candu.