Andrian Candu către elevii din stânga Nistrului în vizită la Parlament: Sunteți oamenii care oferă lecții de patriotism tuturor

Peste o sută de elevi și profesori din școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului au vizitat Parlamentul.



Şeful legislativului, Andrian Candu, le-a explicat cum muncesc deputații și unde stau invitaţii.



"Acolo unde stă tânărul respectiv stă, de obicei, prim-ministrul. Da, da, da, acolo unde stai tu. Cum te numești?

- Prim-ministrul RM Omar Handu.

- Bravo."



Ulterior, șeful legislativului l-a invitat la discuții pe un coleg de-al său din Parlament care a învățat la Liceul "Evrica"din Râbnița.



"Sunt foarte mulțumit pentru posibilitatea de a lucra în Parlament în echipa domnului președinte. Atitudinea celor de, aici, din dreapta Nistrului față de cei din stânga Nistrului este una foarte prietenoasă."



Oaspeţii au vrut să afle mai multe şi despre programul "Prima Casă".



"Este un lucru foarte frumos, ne bucurăm, dar noi cei care suntem, de exemplu, în Transnistria, pe parcursul anilor, nu a putut nimeni, niciun profesor din școlile cu predare în limba română măcar să beneficieze de un credit dintr-o bancă oarecare", a spus Eleonora Cercavschi, directoare liceul din Grigoriopol.



"Am să vorbesc cu colegii să vedem care ar fi posibilitatea ca cei care locuiesc din stânga Nistrului să beneficieze de acest program", a spus Andrian Candu, președintele Parlamentului.



Tinerii au discutat despre problemele din instituțiile în care își fac studiile. Ei au subliniat că le-ar plăcea dacă autorităţile moldovene îi vor vizita mai des.



"Domnule președinte, când se va rezolva întrebarea cu intimidarea noastră la cele mai frumoase sărbători primul sunet și ultimul sunet, când nu ne dau voie să cântăm imnul RM și să atârnăm drapelul de stat?", a spus Mardari Magdalena, elevă.



"Să încercăm noi să venim la voi mai des și atunci cu siguranță va fi mult mai ușor la intonarea imnului. O să-l intonăm împreună și o să ridicăm tricolorul împreună", a spus Andrian Candu, președintele Parlamentului.



Oaspeţii susţin că au avut parte de o experienţă inedită.



"Cel mai mult mi-a plăcut muzeul fiindcă acolo s-a abordat niște teme pe care le învățăm acum la lecțiile de istorie și desigur această sală. O atmosferă incredibilă."



"Când am vizitat muzeul Parlamentului am fost profund impresionată de personalitățile marcante și anume de primul președinte al Parlamentului, l-am reținut, Alexandru Moșanu."



Șeful legislativului a promis să identifice un autobuz pentru elevii liceului din Grigoriopol.