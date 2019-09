Andrian Candu: Astăzi PDM încheie un capitol și întoarce pagina pentru altul

Astăzi are loc Congresul Republican al Partidului Democrat din Moldova, în care se discută viitorul formațiunii. Deputatul democrat Adrian Candu a vorbit despre realizările și planurile de viitor a PDM.

"La ora actuală echipa PDM trece printr-o perioadă dificilă şi e normal că am decis soarta țării, iar acum suntem în opozitie. Este ceva normal democratic. La ultimile alegeri am obținut cel mai bun scor din perioada aceasta. Asta se datorează oamenilor și inclusiv lui Vlad Plahotniuc.



Astăzi inclusiv aici PDM încheie un capitol din istoria sa întoarce pagina și începe un nou capitol. Dar daca va avea succes depinde de membii noștrii. Mă refer la toți cetățenii ți susținătorii noștri. Să nu uităm ca o armată nu iese victorioasă daca nu este unită. Atunci când echipa se confruntă cu dispute interne, el pierde, așa au dispărut multe partide.



Poporul Moldovei este singurul purtător al responsabilități. Noi suntem obligați să nu dezamăgim. Pentru că actuala guvernarea deja dezamăgește. Ce au facut ei? au pornit dosare politice, politizarea instituțiilor. Dați-mi un singur exemplu a lor de reușită și ce beneficii au făcut pentru cetățeni. În trei luni nu au facut nimic.



Consider că PDM trebuie să vină cu viziunea sa pe cele mai importante domenii și să fie în fiecare zi cât mai vocal. Vocea PDM trebuie auzită în fiecare zi. La alegerile locale să avem un bun rezultat", a declarat Andrian Candu.