Andrian Candu: Astăzi PDM încheie un capitol și întoarce pagina pentru altul (VIDEO)

Astăzi are loc Congresul Republican al Partidului Democrat din Moldova, în care se discută viitorul formațiunii. Deputatul democrat Adrian Candu a vorbit despre realizările și planurile de viitor a PDM.

"La ora actuala, echipa PDM trece printr-o perioada dificila. Și este normal așa să fie, atunci cand ani de zile Partidul Democrat a fast la Guvernare, și a decis soarta tarii, dupa care, peste noapte, se trezește în opozitie. Dar aceasta este o regula obișnuita și fireasca a democratiei. Alternantele la guvernare sunt un proces normal, fara de care s-ar pierde simtul realitatii. In același timp, toți trebuie să conștientizăm că PDM a obținut, în ultimele alegeri parlamentare, cel mai bun scor din istoria partidului. Niciodată PDM nu a avut 30 de mandate în Parlament. Și asta se datoreaza echipei PDM, bunei organizari și eficientei asigurate de conducerea Partidului, în persoana fostului Președinte de Partid, domnului Plahotniuc. Ba mai mult, consider că PDM aflat la Guvernare în ultimii 3 ani, a reușit să livreze rezultate pentru cetățenii țării ți pentru țară, în diferite domenii, precum a menționat în raportul său, Președintele lnterimar al Partidului, domnul Pavel Filip, și despre care nu mă voi repeta. Astăzi, inclusiv și în cadrul acestui Congres, PDM își încheie un capitol din istoria sa, și întoarce pagina, și trece la scrierea unui nou capitol. Dar dacă va avea sau nu succes PDM și în viitor, și dacă acest nou capitol va ramane și în istoria țării ca o istorie de succes, depinde intru-totul doar de echipa PDM. Și cand spun echipa, mă refer la toți membrii și simpatizanții PDM. lndiferent de pozitii și profesii, indiferent de nationalitate și limba vorbita.

Contează cel mai mult, ca în aceasta perioada să lăsăm emoțiile într-o parte. Să uitam de supărările pe moment, iar cel mai important să nu uităm, ca o armată iese victorioasă doar dacă acționează ca un singur intreg. Inițial să ne mobilizam împotriva adversarului nostru extern. lstoria, trecutul, ne arată multe exemple, atât din țară, cât și din afară, ca atunci când echipa se confrunta cu dispute interne, pierde bataliile cu adversarii externi, și dispare. Au dispărut partide politice și politicieni notorii, într-un timp foarte scurt, macinați fiind de conflicte și emoții. lată de ce, mobilizare generala și încredere. Echipa PDM a demonstrat întregii țări, ca este o echipa profesională, care știe să se mobilizeze în crize, care știe să livreze rezultate, iar cel mai important, are un sentiment al responsabilității și a patriotismului. Echipa PDM niciodată nu a permis și nu va permite, ca soarta țării să fie decisă de cineva din afară. Destinul țării, viitorul ei, este decis doar de cetățenii ei. Poporul Republicii Moldova este singurul purtător al suveranității. Partidul Democrat are imensa responsabilitate a votului și a suportului a peste 330 de mii de cetățeni, care au votat cu PDM la ultimele alegeri parlamentare. Și noi suntem obligați să nu dezamăgim. Actuala Guvernare, aceasta coaliție nefirească, deja dezamagește. Ce a făcut această Guvernare timp de trei luni pentru cetățenii țarii? Au pornit o vânătoare de fantome, campanii de intimidare, dosare politice și hărțuire. Politizarea excesivă a tuturor instituțiilor în această țară. Dar cel mai important, vreau răspuns la o singură întrebare dați-mi un singur exemplu de două reușite, un singur beneficiu pentru cetățeanul Republicii Moldova. Nu există nici un exemplu. Deoarece în trei luni de zile nu au făcut nimic. Și această dezamăgire va crește. lar cetățeanul Republicii Moldova, deja începe să înteleagă ca aceștia, care guverneaza astăzi, sunt o greșeală. Și care este alternativa? PDM este singura alternativă capabilă să livreze rezultate pentru țară și cetățenii săi. Trebuie să demonstrăm în fiecare zi acest lucru. Să dăm dovadă de acțiuni, idei, propuneri. lată de ce, consider ca în viitorul apropiat, PDM trebuie să lanseze și propună un Guvern din umbră. Care prin fiecare ministru al său, va constata greșelile și eșecurile actualului ministru, și va propune noi abordari. Va arăta întregii țări că dacă PDM revine la Guvernare atunci va face altfel, va face mai bine, și în final cetățeanul țării va avea o viață mai bună. Consider că PDM trebuie să vină, în timpul apropiat, cu viziunea sa de dezvoltare pe cele mai importante domenii. Trebuie să propună un nou program de Guvernare. Și in fiecare zi, sa fie vocal, cât mai vocal. Vocea fracțiunii Parlamentare, de exemplu, trebuie să fie auzită în fiecare zi, prin audieri în comisii parlamentare, în plenul Parlamentului, formularea de moțiuni. lar la nivel de țară, în primul rând la nivel local, să reușim un bun rezultat la alegerile locale. Și sunt sigur că acesta este un scop care poate fi realizat. UNITATE ȘI MOBILIZARE; RESPONABILITATE ȘI VIZIUNE, sunt valorile care trebuie să ne ghideze pentru viitor. Și sunt sigur că vom reuși. Așa să ne ajute Dumnezeu", a declarat Andrian Candu.