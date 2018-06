Andrian Candu: Am votat ca să punem punct instabilităţii la Primărie

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu şi-a exprimat dreptul de vot. Şeful legislativului speră foarte mult că odată cu alegerea noului primar se va observa eficienţă în lucru.

"Am votat ca să punem punct instabilităţii la Primărie, deoarece la Primărie am avut orice numai nu eficienţă în lucru. Cu regret alegerea nu este una uşoară, deoarece pe parcursul acestei campanii, pe parcursul ultimei săptămâni am văzut diverse dezbateri doar că nu în privinţa treburilor Primăriei si a oraşului.

Mai mult a fost politică şi confruntare politică. Totuşi sper că după ce vor fi date rezultatele şi primarul îşi va intra în funcţie, totuşi o să începem să simţim şi noi cei din Chişinău că apare o eficienţă, că apare o grijă faţă de oraş.

Eu sper foarte mult că astăzi va câştiga cel mai bun şi cel mai dorit de locuitorii Capitalei", a spus preşedintele parlamentului, Andrian Candu.