Andrian Candu: Am ratat 60 milioane de euro. Cine va răspunde pentru acest rateu de lux al statului

După ce Ambasada României în Republica Moldova a anunțat că acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la 27 aprilie 2010, s-a încheiat astăzi, la zece ani de la intrarea sa în vigoare, iar țara noastră ratează un alt acord de peste 60 de milioane de dolari, Andrian Candu a venit cu o reacție în acest sens.





"Am ratat 60 milioane de euro. Cine va răspunde pentru acest rateu de lux al statului? Președintele are voie, fără împuterniciri adiționale, să semneze acorduri internaționale. De ce din 24 decembrie și până astăzi nu a semnat documentul și nu l-a remis Parlamentului pentru ratificare? Ca să fie clar - Eu nu sunt în secta Maia. Faptul că am votat și am luptat împotriva adversarului său, nu înseamnă că am făcut legământ pe viață. Votul nu este despre dragoste până la moarte.

Și încă – Detest iresponsabilitatea și prostia.

Ultima – am propria poziție și voi lupta pentru ca în continuare, în Moldova, fiecare om să-și poată exprima liber opinia și apăra viziunea. AVEȚI grijă. Pierdem 2 oameni pe oră zilnic în Moldova!!! În această luptă, trebuie să fim uniți, să avem grijă unii de alții și să ne protejăm.", a spus Andrian Candu.