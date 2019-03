Andrian Candu: Am putea oferi blocului ACUM conducerea viitorului Guvern

Dacă liderii ACUM ar fi acceptat dialogul, PDM ar fi fost dispus să le ofere celor de la ACUM conducerea viitorului Guvern, inclusiv funcţia de prim-ministru. Declaraţia a fost făcută de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul unui briefing de presă, susținut după ședința Consiliului Executiv al PDM.

"Dacă liderii blocului electoral ACUM ar fi acceptat dialogul ar fi văzut că echipa PDM este foarte flexibilă şi are interesul în primul rând al cetăţenilor şi al angajamentelor pe care le-am făcut în campanie electorală. Chiar dacă PDM are mai multe mandate în Parlament decât blocul ACUM, noi am fi fost dispuşi să oferim colegilor din ACUM, sau să le facem unele oferte care presupun un rol important în tot ce înseamnă guvernarea. Le-am fi oferit conducerea viitorului Guvern, inclusiv funcţia de prim-ministru. Le-am fi arătat flexibilitate în tot ceea ce înseamnă dialog şi tot ce înseamnă interesul cetăţeanului şi interesul ţării", a precizat Andrian Candu.

Totodată, democratul a menţionat că peste tot în lume dialogul este unul dintre elementele esențiale în politică: "PDM a lansat o invitaţie publică pentru Blocul ACUM pentru a avea discuții preliminare, cu regret aceasta a fost respinsă imediat de liderii blocului ACUM, fără a acorda o anumită şansă. Noi considerăm că este o greşeală ceea ce au făcut cei de la ACUM. Politica înseamnă comunicare, dialog, arta compromisului. Regretăm că cei din ACUM s-au grăbit să respingă invitaţi noastră".

Potrivit lui Candu, în cazul în care ACUM va refuza invitaţia PDM la discuţii, atunci decizia Partidului Democrat va fi luată la nivelul conducerii PDM, la nivelul forumului în care se iau decizii.

"După ce vom epuiza toate etapele de pregătire. În cazul în care până duminică suntem refuzaţi de ACUM, săptămâna viitoare ne vom întruni din nou şi vom lua decizia cum acţionăm mai departe. Stabilitatea ţării nu o poţi asigura prin dezbinare", a conchis Andrian Candu.

Întrebat dacă liderii blocului ACUM ar accepta acum negocierile, vor rămâne aceleaşi propuneri de funcţii în Guvern, Candu a declarat că: "În cazul în care și echipa Blocului Electoral ACUM sunt dispuși să-și asume guvernarea și rolul important în guvernare, suntem dispuși să discutăm chiar despre posibilitatea să le oferim, să susținem ca Blocul Electoral "ACUM" să dețină funcția de prim-ministru și funcții importante în conducerea Guvernului".

Andrian Candu a mai spus că, în acest moment, nu au loc discuţii cu alte formaţiuni care au intrat în Parlament privind formarea majorităţii parlamentare.

Reprezentanţii blocului "ACUM" au respins şi de această dată invitaţia PDM la negocieri. Mai exact, aceştia au scris pe Facebook că rămân fermi pe poziţii şi că aşteaptă ca deputaţii să voteze, la primele şedinţe ale Parlamentului, pachetul de legi privind demiterea conducătorilor mai multor instituţii ale statului.

Aceste iniţiative au fost calificate drept populiste de către experţii constituţionali şi analiştii politici şi nu pot fi examinate atât timp cât structurile Parlamentului sunt nefuncţionale.