Andrian Candu: Aducem mulţumiri şi aprecieri oamenilor care au participat la vot, echipei PDM şi observatorilor internaţionali

Andrian Candu a adus mulţumiri şi aprecieri oamenilor care au participat la vot, echipei PDM şi observatorilor internaţionali, într-un briefing.

"Vreau să aduc mulţumiri şi aprecieri cetăţenilor Republicii Moldova, care şi-au exercitat dreptul de vot astăzi, o zi foarte importantă , care va decide următorii 4 ani de guvernare. Aş vrea să aduc mulţumiri cetăţenilor care au votat şi înafara ei. În special vreau să aduc aprecieri tuturor simpatizanţilor şi votanţilor PD şi a candidaţilor săi pe circumscripţiile uninominale", a declarat Candu.

Oficialul a menţionat caracterul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2019.

"A fost o campanie deşi intensă, însă foarte frumoasă. Noi am reuşit să fim foarte des printre oameni, indiferent de localitate, etnie sau categoria acestora. Cum s-a menţionat mai devreme, am avut peste 5 mii de întâlniri cu alegătorii şi am interacţionat cu aproape 3 sute de mii de cetăţeni moldoveni. Deşi sistemul mixt este ceva nou pentru cetăţenii Moldovei, interesul manifestat a fost atât pentru circumscripţia naţională, cât şi pentru tot ceea ce înseamnă circumscripţiile uninominale", a mai adăugat acesta.

Andrian Candu a mulţumit celor care au participat la referendumul consultativ.

"Pe lângă alegerile parlamentare, astăzi s-a mai desfăşurat şi referendumul republican consultativ. Mulţumim celor care au participat şi la referendum. Bineînţeles, am şi condamnat deja prin declaraţiile noatre anterioare, dar reiterez că noi condamnăm în continuare atitudinea şi comportamentul unor actori politici, cu precădere a Maiei Sandu şi a ONG, care a pus presiune pe cet sa nu participe la referendum. Vreau să mai reiterez votul in diaspora care sa desfasurat votul in diaspora, fără incidente, ceea ce denota faptul că autorităţile s-au pregătit şi au depăşit acele dificultăţile care au fost in 2016", a mai spus oficialul.

"Dacă în 2016 în cel deal doilea tur au participat peste 130 mii d, cu acte expirate au fost atunci peste 170 pers. tot ce a fost cu acte expirate nu e un subiect de importanta deosebit si nu tre sa fie speculatii.

Reiterez pu observatorii internationali le aducem multumiri si aprecieri. In special echipei PDM care a avut o campanie frumoasa si activa. Suntem in astetarea rezultatelor pu toata guvernarea", a mai afirmat Andrian Candu, în briefing-ul de presă.