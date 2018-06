Andrian Candu a spus pe cine a votat în turul doi al alegerilor din Chişinău: M-am văzut nevoit să aleg răul cel mai mic

foto: publika.md

Preşedintele Parlamentului a spus la un post privat de televiziune că în turul doi al alegerilor l-a votat pe Andrei Năstase, chiar dacă integritatea lui este îndoielnică. Andrian Candu a declarat că s-a văzut nevoit să aleagă răul cel mai mic.



"Am multe semne de întrebare ce a făcut la Moscova când a fost acolo şi s-a întâlnit cu Usatâi şi cu nu ştiu mai cine chiar în casa lui Usatâi. Era perioada aia când erau prieteni toţi: Dodon, Usatâi şi Năstase. Făceau proteste împreună. Eu nu l-am acuzat pe Năstase că a fost în relație cu Usatâi și Dodon, am avut o altă întrebare, cu cine s-a mai întâlnit acolo și cine a mai fost cu grade militare dintr-un anumit serviciu în cazul cu Usatâi", a declarat Andrian Candu.



Preşedintele Parlamentului a mai recunoscut că în primul tur şi-a dat votul pentru Silvia Radu: "Ştiu ce activitatea a făcut la Fenosa şi ce rezultate a avut şi ştiu calităţile ei de manager. Nu a putut să se manifeste o perioadă mai îndelungată la Primărie, a fost chiar foarte puţin timp ca să reuşească".



Preşedintele Parlamentului a comentat şi criticile Maiei Sandu despre regulamentul prin care străinii pot obţine cetăţenia Moldovei în schimbul investiţiilor. Candu a spus că liderul PAS minte atunci când declară că proiectul este o ameninţare pentru securitatea ţării. Mai ales că această practică este întâlnită în mai multe ţări şi încurajează investiţiile.



"Prostie mai mare n-am auzit! Ori ea este zero profesionalism şi lipsă de profesionalism economic. Şi atunci eu nu înţeleg cum colegii Lupu, iar apoi Dodon au ţinut-o în Ministerul Economiei. Sau minte, că ea e mincinoasă", a precizat şeful Legislativului.



Candu s-a referit şi la acuzaţiile lui Ilan Şor la adresa Maiei Sandu. Primarul de Orhei susţine că pe vremea când era ministru al Educaţiei, Sandu ar fi primit bani în plic.



"- Tind să cred că Şor a finanţat foarte mult PLDM şi tind să cred că din acei bani probabil primeau salarii în plic unei lideri ai partidului liberal-democrat. Este doar o opinie pe care mi-o expun din tot ceea ce văd. - Ce treabă are asta cu Maia Sandu? - Dar ea a fost în PLDM, de ce noi toţi încercăm să uităm, că ea a fost acolo, a fost ministru din partea PLDM?", a punctat Andrian Candu.



Maia Sandu nu a răspuns la telefon pentru a comenta declaraţiile lui Andrian Candu.