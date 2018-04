Andrian Candu a rămas impresionat de inteligenţa unei studente şi a cerut de la profesori să o scutească de la un examen

foto: publika.md

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a fost luat la întrebări de studenţii Universitaţii Libere Internaţionale din Moldova. În cadrul unei întâlniri, demnitarul a discutat cu tinerii despre problemele, dar şi despre obiectivele guvernării. Una dintre studente l-a impresionat atât de mult prin inteligenţa sa, încât preşedintele i-a rugat pe profesori să o scutească de la un examen.



"De aceea cred că în primul rând ar trebui să luptăm cu inflaţia să creăm noi locuri de muncă, să creşte PIB-ul ţării pentru că atunci vom creşte şi valoarea leului cum am spus mai devreme", a menţionat studenta în cauză.



"-Aveţi profesori aici prezenţi? Putem să-i dăm astăzi o notă bună şi o scutire la examen? (aplauze) Eu cred că noi am rezolvat astăzi cel puţin dacă nu o problemă economică în ţară, dar un examen", a spus Andrian Candu, Preşedintele Parlamentului.



Unii tineri au cerut şi sfaturi în domeniul afacerilor de la şeful legislativului.



"Care este sfatul dumneavoastră pentru mine, de exemplu să-mi deschid un business", a întrebat un student.



"În primul rând să ai dorinţa! Visul clar expus ce vrei. La un moment dat o să ai nevoie de bani. O să găseşti la Ministerul Economiei nişte programe pentru tineret, unde poţi să iai bani nu în împrumut, chiar granturi dacă vii cu un anumit plan de afaceri", a răspuns Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.



Studenţii de la ULIM spun că dialogul cu Andrian Candu i-a bucurat enorm.



"Am rămas uimită, nu credeam că un om din Parlament poate să vorbească atât de simplu şi de frumos cu nişte simpli studenţi. Ştiţi sentimentul cela când cunoşti o persoană de o viaţă, aşa m-am simţit şi eu."



"Este minunat că domnul Candu a reuşit să găsească timp pentru noi studenţii. A fost o discuţie cât se poate de deschisă şi prietenoasă chiar aşi spune eu."



În cadrul întâlnirii s-a discutat şi despre proiectele "Chişinău Arena" şi "Prima Casă".