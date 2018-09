Andrian Candu a felicitat profesorii şi elevii cu începutul unui nou an şcolar: Multe descoperiri uimitoare, dragi copii

Aproximativ 325.000 de elevi au început astăzi un nou an de studii. În acest context, preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a transmis un mesaj de felicitare profesorilor şi elevilor.

"Un nou început de an școlar. De data aceasta cu mai puține teme pentru acasă. Curiozitatea și jocul oglindesc natura copiilor, iar părinții și profesorii trebuie să-i ajute să-și păstreze dorința de a afla și înțelege lucruri noi. Dragi profesori să aveți un an frumos și productiv. Multe descoperiri uimitoare în acest an, dragi copii. Baftă", a menţionat Andrian Candu într-o postare pe pagina sa de facebook.

PUBLIKA.MD menţionează că tradiţional, în toate cele peste 1.300 de instituţii de învăţământ din ţară au fost organizate festivităţi. Prima oră de dirigenție este dedicată lui Druţă. Scriitorul împlineşte astăzi frumoasa vârstă de 90 de ani. În acest an merg la şcoală cu aproximativ 20 de mii de elevi mai puţini decât în 2017. În clasa întâi sunt cu 2.000 de boboci mai mulţi comparativ cu anul trecut.