Andrian Candu a cerut ca audierile în Comisia lui Slusari să fie publice și transparente

Deputatul PDM Andrian Candu a cerut ca audierile în Comisia parlamentară pentru investigarea fraudei bancare, condusă de Alexandr Slusari, să fie publice și transparente. Despre aceasta Candu a declarat în cadrul unei conferințe de presă.

"Am fost invitat să fac declarații in privința furtului bancar. Aș fi vrut ca presa sa fie prerzentă la audiere pentru a asigura transparența și ca societatea să cunoască cele întâmplate. Am solicitat ca totul să fie public. Am făcut și declarația referitor la cele ce s-au intâmplat in perioada când am fost la conducerea parlamentului și multe alte subiecte pe care o să le găsiți în declarația pe care o s-o transmit ca să fie făcute publice. Sper că toate stenogramele vor fi facute publice.", a declarat Candu.